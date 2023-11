Le pagelle. Giusti attento. Galligani imprendibile, bene Bianchi. Biancon e Cavallari coppia invalicabile. Granado c’è

GIUSTI 6,5 Pomeriggio tranquillo ma la sua attenzione non cala mai, nemmeno quando deve rispondere ad un velenoso tiro cross in apertura di ripresa.

MOROSI 6 Spinge a destra senza fermarsi un attimo e chiude con sicurezza, peccato per il gol fallito da ottima posizione.

BIANCON 6,5 Sicuro, fisico e preciso nel far ripartire la squadra. Una certezza.

CAVALLARI 6,5 Bruttissimo cliente per qualsiasi attaccante, superarlo è davvero complicato.

ACHY SV

PAGANI 6,5 Terzino o mezzala lui c’è e si fa sentire. Bravo nelle due fasi e mai una giocata banale.

BERTELLI 6 Ci prova dalla distanza e per poco non segna un super gol.

MASINI 6 Meno ispirato e incisivo che in altre occasioni, un tiro ‘sporcato’ nel primo tempo e poi in avanti si vede poco. Forse paga un pizzico di stanchezza.

HAGBE SV

LOLLO 6,5 Inizia senza sussulti e non dominante come sempre, poi però si cala nella partita, alza i giri del motore e il suo peso specifico là in mezzo si sente eccome.

BIANCHI 6,5 Vivo e reattivo, in zona gol gli manca solo un pizzico di fortuna per lasciare il segno.

CANDIDO 8 Qualità, idee e giocate da altri palcoscenici. Gli bastano 19 minuti per spaccare la partita segnando due gol e ricamando calcio per i compagni. Non essendo un gigante a contrasto fa fatica ma per il resto è un demonio.

CRISTIANI 6 Buon impatto su una gara bene indirizzata, un’altra ottima risorsa di questo Siena.

GALLIGANI 7 E’ come sempre un fattore e di quelli pesanti: un palo dal quale nasce il 2-0, il bel gol del 3-0 e poi tanti scatti e dribbling che lo rendono immarcabile.

GRANADO 6,5 Se c’è da fare a sportellate i problemi sono per i difensori avversari. Ma sa anche servire assist ed essere molto pericoloso. Peccato per quel tiro fiacco a fine primo tempo che poteva valere il 3-0.

RICCIARDO 6 Gli ci vuole un po’ di tempo ad entrare in partita, visto che qualche sponda la sbaglia anche. Nel recupero ha l’occasione per fare 4-0 ma il portiere è più bravo.

ALL. MAGRINI 7 Bella squadra il suo Siena, lui ci mette rotazioni giuste e cambi precisi.

ARBITRO FORESI 5 Decide di far giocare e va bene, ma poi esagera e crea nervosismo in una partita corretta. Può fare meglio.

Paolo Brogi