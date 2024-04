Le pagelle. Giusti è attento, Bertelli spinge sulla fascia. Achy non sbaglia mai

GIUSTI 6,5 Nel primo tempo è chiamato in causa solo nel finale. Nel secondo è attento in una uscita a terra su Falomi

LEONARDI 6,5 Meritata prima occasione dall’inizio per il terzino romano. Molto bene in difesa, forse un po’ meno continuo in attacco ma prestazione convincente.

MOROSI 6 In campo nel finale, si fa trovare pronto anche se dalla sua parte non accade molto.

ACHY 7 Il solito attento mastino della difesa, indipendentemente da chi sia il suo partner. Non sbaglia un anticipo.

CAVALLARI 6,5 Ottimo nel chiudere su Falomi e compagni.

BIANCON 6,5 Finale prezioso per alzare ulteriormente i centimetri della retroguardia.

BERTELLI 6,5 Bella prova del giovane terzino mancino che soprattutto nel secondo tempo accompagna l’azione offensiva.

BIANCHI 6,5 In avvio l’intraprendenza e la freschezza degli avversari diretti prova a metterlo in difficoltà. Rimedia con l’esperienza.

LOLLO 6,5 Vedi Bianchi. Caldo e campo non lo aiutano ma è puntuale.

MUSAJ 6,5 Come nel caso di Leonardi la prima da titolare è assolutamente meritata. Unica pecca il giallo.

MASINI 7 Ci mette una manciata di minuti a segnare il gol decisivo sfruttando il suo tempismo perfetto sotto porta.

BOCCARDI 6,5 Meriterebbe il gol ma ci va solo vicino. Segna ma è in offside.

CRISTIANI SV Bello rivederlo in campo dopo tre mesi ai box.

RICCIARDO 6 Un paio di sponde e un tiro verso lo specchio. In generale però non molto servito.

GRANADO 6 Qualche minuto in campo ma senza particolari sussulti.

GALLIGANI 7 Propizia il gol guadagnandosi la punizione e mettendo in difficoltà il portiere. Cerca la rete ma non è giornata. ALL. MAGRINI 6,5 Bravo a tenere sulla corda i suoi, scegli 9/11 di grande affidabilità.

ARBITRO MASCELLONI 6,5 Il solo ammonito la dice lunga sulla tensione della gara.

g.d.l.