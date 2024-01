Le pagelle. Giusti sempre presente, Achy non sbaglia un intervento. Pagani determinante. Boccardi e Galligani ci provano

GIUSTI 6,5 Dopo alcune gare senza dover compiere interventi decisivi ieri è stato chiamato in causa da Massai e Ceppobomo rispondendo presente con due ottime parate.

PAGANI 7 Il migliore della difesa. Motivato dal rientro tra i titolari è determinante in un paio di chiusure sugli avversari, di cui una ad un passo dalla linea di porta.

BIANCON 6,5 Inizialmente commette un paio di errori di valutazioni anche dovuti al terreno di gioco. Meglio col passare dei minuti.

ACHY 7 Non sbaglia un intervento e rischia il meno possibile quando ha la palla tra i piedi.

AGOSTINONE 6 Con attenzione e meno discese del solito contiene la temibile catena di destra avversaria.

BIANCHI 6,5 Grande ardore in mezzo al campo. Tanti contrasti, spesso vinti, e molta pressione sugli avversari.

CAVALLARI SV In campo nel finale per passare alla difesa a tre. Recupero fondamentale.

LOLLO 6,5 Dopo la prestazione blanda, come i suoi compagni, a Sinalunga, torna tra i protagonisti. Spesso fermato con i falli.

HAGBE 6,5 (nella foto) Il giallo in avvio non lo condiziona. Sempre in pressing sugli avversari si fa apprezzare per le tante palle recuperate.

MUSAJ SV

CANDIDO 7 Glaciale a sfruttare l’errore degli avversari che decide la gara. Per il resto aiuta molto in mediana più che accompagnare l’azione come altre volte.

MASINI 6 Entra nel finale e bada più al sodo che alla qualità.

GALLIGANI 6 Non vive il suo momento migliore ma è sempre tra i più pericolosi.

RICCIARDO 6 Porta agonismo e aiuta la squadra quando serve.

GRANADO 6 Poco pericoloso ma prezioso.

BOCCARDI 6 Subentra nella ripresa e sciupa una buona occasione per servire Galligani ma la colpa è in gran parte del campo.

ALLENATORE VORIA 7 In una giornata tremenda per lui, come per molti, porta a casa un successo prezioso con le armi che ne hanno contraddistinto la carriera in campo.

ARBITRO IUDICONE 6,5 Forse ci stava qualche cartellino in più ma è comunque sempre vicino all’azione.

g.d.l.