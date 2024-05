Le pagelle. Gorelli e Lepri, tanta sostanza. Lamesta vivace

Colombi 6,5. Non servono interventi di quelli che restano negli occhi per tenere la porta serrata. Lì intorno, comunque, è tutta roba sua. Sempre.

Megelaitis 6,5. C’è da dire che in quel ruolo, sulla corsia destra, potrebbe davvero vivere una seconda giovinezza. Ringhia in difesa e diventa un centrocampista aggiunto all’occorrenza.

Lepri 6,5. Questa volta le ginocchia non tremano affatto. Superato l’impatto con i playoff nei primi minuti di Gubbio, a Perugia parte sicuro come il più navigato dei veterani.

Gorelli 6,5 (nella foto). Non è di certo uno di quei difensori moderni che tanto piacciono oggi agli allenatori. Non è elegante, ma sicuramente sa essere efficace. Di tutt’altra pasta rispetto alla prima parte di campionato.

Semeraro 6. Sbarra sempre la strada agli avversari, ma quando si tratta di togliere il freno per andare a fare male non ha la stessa convinzione. Sempre un po’ troppo più preoccupato a cercare il contatto che la giocata.

Langella 6. Ha spazio di manovra in mezzo al campo, ma non sempre brilla per iniziativa.

Sala 6,5. Quando non ne ha più perde qualche pallone che rischia di essere sanguinoso, ma quando ne ha, allora viaggia a una marcia che non ha nulla a che vedere con la C.

Marchesi 6,5. La sua sostanza in tante occasioni in questa stagione è mancata al Rimini. Peccato non sia riuscito a scartare il regalo di Morra (24’ st Garetto 6. Entra in una fase della gara davvero da dentro o fuori, ci mette grinta).

Lamesta 7. Ha spunti per tutti nel primo tempo. I difensori umbri non riescono mai a controllarlo. Scappa sempre, mette in area una marea di palloni che sarebbero potuti essere sfruttati decisamente meglio.

Morra 6. La sua cosa più pericolosa della gara di Perugia è l’assist per Marchesi. E questo la dice un po’ lunga.

Malagrida 6,5. Corre da tutte le parti con una generosità invidiabile. Fino a quando ne ha è un valore aggiunto (24’ st Capanni 6. Rush finale tiepidino).