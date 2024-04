Le pagelle. Granado, Candido e Masini fanno nettamente la differenza. Cristiani torna titolare, capitan Bianchi chiude alla grande

GUEYE 6,5 Rimedia all’errore che costa lo svantaggio con due ottimi interventi su Adami e Verdelli quando il punteggio era in parità. Si ripete nella ripresa sempre sul centravanti locale quando la gara era ancora in bilico.

PAGANI 6,5 Buona l’ultima da titolare, nel ruolo con cui aveva aveva esordito alla prima a Borgo San Lorenzo. Esce quando è molto stanco.

MOROSI 6 In campo nella seconda parte della ripresa quando la gara perde di ritmo ed occasioni. Meritata presenza finale per uno dei più continui.

BIANCON 6,5 Concede qualcosa di troppo in avvio ad Adami, ma poi col passare dei minuti cresce a livello di attenzione ed è bravo a blindare l’area.

CAVALLARI 6,5 Stessa valutazione rispetto al compagno di reparto. Sfiora anche il gol nel primo tempo.

BERTELLI7 Bella prova, forse il migliore della difesa in quanto a propensione offensiva costante, specie nel primo tempo.

AGOSTINONE 6 Blinda la gara nella seconda parte della ripresa. Ingresso meritato da un ottimo professionista che ha accettato anche tante panchina per motivi di quote under.

BIANCHI 6,5 Il capitano chiude alla grande come aveva iniziato. Sempre presente ed eccellente in fase di copertura.

CRISTIANI 6,5 Torna titolare dopo tre mesi di assenza per infortunio e va anche vicino al gol nel primo tempo nonostante la posizione da regista.

MASINI 6,5 (foto) Entra e segna. Era stato il primo marcatore della stagione, è stato anche l’ultimo.

LOLLO 6,5 Gioca principalmente da mezzala dopo una stagione passata nel mezzo.

CANDIDO 7 La rete del vantaggio, sua settima stagionale, premia l’ennesimo inserimento.

HAGBE 6,5 Contribuisce al successo.

GRANADO 7 Meritato ritorno al gol per il brasiliano che si congeda con la Robur, visto che difficilmente rimarrà, con la rete del momentaneo pari.

RAVANELLI Sv

GALLIGANI 7 Sale a quota 16 assist stagionali con quello per Candido. Va vicino due volte alla rete personale.

ALLENATORE MAGRINI 7 Opta ancora per una delle formazioni migliori possibili a parte il cambio tra i pali. Ci tiene troppo a chiudere imbattuto e ci riesce.

ARBITRO BORRIELLO 6,5 Partita facile ma gestita bene.

g.d.l.