LE PAGELLE. Gucher il migliore. Chiorra se la cava. Male in attacco

CHIORRA: 6,5. Nulla può fare in occasione del gol del Pescara. Per il resto riesce a sbrogliare le varie occasioni pericolose. Vola a deviare la conclusione di Merola, negandogli la doppietta.

SABBIONE: 6. Copre bene gli avversari. Rimedia, però, l’ammonizione che costringe Gorgone a lasciarlo negli spogliatoi nel secondo tempo.

GUCHER: 7. Regge bene l’urto con gli abruzzesi che cercano sempre di piazzare buone giocate.

BENASSAI: 6. In occasione del gol di Merola non salta. Prova a cercare il pareggio di testa, ma non è fortunato.

FAZZI: 6. Cerca di farsi vedere in avanti, ma è costretto a ripiegare in difesa per dare una mano.

TUMBARELLO: 6. Cerca di fare quello che può, ma non sempre ci riesce.

CANGIANIELLO: 6. Gioca la sua solita partita Gorgone lo sostituisce in vista anche della gara di mercoledì in coppa.

DE MARIA: 5,5. Prova a spingere quando ci riesce, ma non è incisivo. Propizia l’occasione più pericolosa del primo tempo.

RIZZO PINNA: 5,5. Non ha grandi palloni giocabili e non crea grandi pericoli in avanti. Gorgone prova a cambiare anche la sua posizione passandolo a sinsitra, ma non è molto incisivo.

MAGNAGHI: 5,5. Si vede soltanto nel secondo tempo, con l’occasione sprecata davanti a Plizzari.

DISANTO: 5,5. In avvio di partita ha sui piedi la palla per sbloccare subito, ma spreca malamente.

VISCONTI: 5,5. Ha un cliente scomodo come Merola che, spesso, riesce a saltarlo.

RUSSO: 5,5. Prova a dare maggior spinta in avanti, ma non è incisivo come dovrebbe. Ci prova con una conclusione da fuori.

GUADAGNI: 5,5. Prova a dare la sferzata, ma il suo sinistro si infrange sul palo. Poi poco altro.

DJIBRIL e QUIRINI: sv. Entrano quando ormai i giochi sembrano fatti per dare respiro ai compagni in vista della semifinale di coppa.

Al. Lomb.