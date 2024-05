Le pagelle. I due bomber della serata i migliori in campo

Raffaelli 6,5. Sempre attento non commette sviste. Una sicurezza questa "saracinesca" biancorossa.

Morelli 7. Schierato a sorpresa, dopo diversi mesi di assenza per un grave infortunio, il giovane ha dimostrato di trovarsi subito a suo agio nonostante il "riposo forzato". (48’ st Russo sv).

Saio 6,5. Ancora una piacevole conferma da questo difensore centrale che con il capitano rappresenta una "coppia formidabile".

Cretella 6,5. Controlla la sua zona difensiva, ma va ad occupare anche degli spazi più "offensivi". Macchi 6,5. Sicuro controlla la catena di sinistra con esperienza. Riccobono 6,5. Si muove molto tra le linee senza dare punti di riferimento agli avversari e si rende pericoloso in alcune situazioni. (43’ st Fregoli sv).

Sabelli 6,5. Da lui passano tutte le manovre dei padroni di casa e non disdegna folate offensive. Sacchini 7. Si sta confermando una sicurezza nella zona centrale del campo. Inoltre va anche in gol in avvio e nel finale di ripresa, segnando una splendida doppietta. (39’ st Violante sv).

Grasso 7. Si muove molto sulla corsia di destra e dai suoi piedi partono intelligenti suggerimenti per gli avanti biancorossi. Rinaldini 6,5. Si sposta molto sul fronte offensivo e cerca spesso la conclusione personale. (36’ st Bensaja sv). Marzierli 7. E’ il solito bomber che sblocca il risultato. Davvero un valore aggiunto. Inoltre con il suo fisico costringe i difensori amaranto ad un lavoro supplementare. All. Di Meglio 7. Ha "pilotato" bene l’undici in campo con l’"assistenza" d mister Malotti dalla gradinata.