LE PAGELLE. Il ghanese e Chiorra i migliori: non bastano le loro prodezze

CHIORRA: 6,5. Il migliore in campo dei rossoneri. Nel primo tempo è bravo a salvre la porta su Paponi e Fort. Nel minuti finali del secondo tempo riesce a respingere il rigore di Giovinco. Nulla può fare sul gol di Niang.

TIRITIELLO: 5,5. Soffre molto, come tutti i suoi compagni di reparto, la verve degli attaccanti avversari che sono all’ultima spiaggia.

SABBIONE: 5,5. In coabitazione con Quirini commette il fallo da rigore su Giovinco. Non sempre è preciso.

BENASSAI: 5,5. Anche lui, come i suoi compagni di reparto, non sempre riesce a tenere sotto controllo gli avversari.

QUIRINI: 5,5. Non riesce a spingere come è abituato a fare. Nel finale di partita commette, insieme a Sabbione, il fallo da penalty su Giovinco.

GUCHER: 5,5. Prova a mettere al centro una punizione, ma non trova compagni di squadra. Anche lui non riesce a dare il suo supporto.

TUMBARELLO: 5. Il gol del pareggio arriva da una sua palla persa poco fuori l’area di rigore. Peccato, perché, fino a quel momento, stava facendo bene. Rimedia anche il cartellino giallo.

VISCONTI: 5,5. Non si vede quasi mai in avanti, anche lui, come il resto della squadra, fa veramente poco.

DISANTO: 5. L’unica volta che si fa vedere è in occasione del cross per il gol del vantaggio di Yeboah; poi sparisce dal gioco.

YEBOAH: 6,5. Merita l’ampia sufficienza, perché ci crede, cerca caparbiamente il gol e prova a lottare su tutte le palle che gli arrivano.

RIZZO PINNA: 5. Sotto tono. Non riesce a saltare l’uomo e non si fa mai pericoloso dalle parti di Borghetto.

ASTROLOGO, MAGNAGHI, FEDATO, FAZZI, RUSSO: sv. Non riescono a dare il contributo sperato.

Al. Lomb.