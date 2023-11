LE PAGELLE. Il match-winner è il migliore, bene anche la difesa

CHIORRA: 6. Una serata nel complesso tranquilla, perché gli avanti liguri non hanno mai tirato in porta.

ALAGNA: 6. Fa il suo senza problemi in marcatura. Rimane spesso ancorato alla difesa.

TIRITIELLO: 6,5. Tempi duri per Zamparo e Santini quando passano dalle sue parti. Il capitano guida la difesa dall’alto della sua grande esperienza.

BENASSAI: 6,5. Torna in campo dopo tre settimane e la sua presenza è fondamentale. Non è al top, ma non sbaglia nulla.

DE MARIA: 6,5. Nel complesso la sua partita è ordinata ed efficace, come in occasione del gol di Russo, perché è lui a spingersi in attacco e a cercare la conclusione, respinta, poi, da De Lucia.

GUCHER: 6. La sua prestazione è efficace. Questa volta ha meno opportunità per calciare a rete.

TUMBARELLO: 6. Non è ancora al meglio della condizione fisica, ma ci mette, come sempre, cuore e grinta.

CANGIANIELLO: 6. Il giovanotto si difende bene in mezzo al campo.

RUSSO: 7. Merita il voto più alto, perché realizza un gol di fondamentale importanza in un momento molto delicato. L’attaccante è stato svelto a raccogliere la corta respinta del portiere ospite. E’ un po’ la sua caratteristica.

RIZZO PINNA: 6. A corrente alternata, anche se prova a mettere a segno qualche sterzata delle sue.

MAGNAGHI: 6. Ha poche opportunità per affondare. Comunque dà una mano anche nei ritorni a metà campo.

GUADAGNI e DJIBRIL: sv. Pochi minuti.

Emiliano Pellegrini