Le pagelle. Imperiale e Zanon, piedi d’acciaio

BLEVE 6. Compie soltanto interventi di ordinaria amministrazione ma conferisce la solita tranquillità. COPPOLARO 6,5. Rientro positivo con una prova di grande sostanza.

DI GENNARO 6,5. Attento in marcatura e prezioso come suo solito sulle palle alte.

IMPERIALE 7. Offre alcuni recuperi spettacolari dei suoi senza abbassare mai la guardia. ZANON 6,5. Buona intraprendenza sulla fascia. Oltre ad essere propositivo si fa sentire anche nei contrasti. ZUELLI 8. Un gol da antologia che vale da solo gran parte del voto ma prima e dopo c’è una prestazione di sostanza di un centrocampista che sta acquisendo sempre più importanza nella squadra. Dall’80’ PALMIERI n.g. SCHIAVI 6. Primo tempo sufficiente ma senza acuti. Calabro lo toglie nell’intervallo probabilmente per non rischiare di perderlo visto che era stato ammonito. Dal 46’ CERRETELLI 6. Un tempo fatto con tanta diligenza e rispetto delle consegne.

CICCONI 7,5. Un gol direttamente da calcio d’angolo non è cosa da tutti ma ’Cicco’

il piede caldo ce l’ha. In questa gara da altri lampi della sua grande classe e velocità. Dall’80’ BELLONI n.g.

PANICO 6. Inizia la sua prova con un colpo di tacco sontuoso poi non riesce a trovare più spazi nelle attente maglie del Pontedera. Interpreta il ruolo, comunque, con generosità sfiancandosi in tanti ripiegamenti. Dal 59’ GIANNETTI 6. Si rende utile proteggendo palla e facendo salire la squadra.

DELLA LATTA 6. Primo tempo intelligente nel quale parte da sotto punta fornendo alcune sponde aeree ma si abbassa anche in mediana per trovare palloni giocabili. Bello un suo lancio non sfruttato da Panico. Dal 59’ MOROSINI 6. Si posiziona quasi da mezzala dando densità in mezzo. FINOTTO 6. Espeche lo marca egregiamente lasciandogli pochi palloni giocabili. Lui si guadagna ugualmente la pagnotta con la sua proverbiale generosità.

ALL. CALABRO 9. Nove come le vittorie in casa su altrettante gare ma anche per il posto di miglior terza centrato e soprattutto per il record di punti fatti dalla Carrarese in un girone (e con 2 gare in meno).

Gianluca Bondielli