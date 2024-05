LE PAGELLE. Implacabile Espeche. Perretta e Guidi sempre bene

VIVOLI 6. Senza colpe sui due gol, nel finale salva su Cangiano.

CALVANI 6,5. Prima si occupa di Accornero e nella ripresa va su il temuto Merola. Ad entrambi non concede nulla. Esce per infortunio.

PRETATO (36’ st) sv ESPECHE 7. Implacabile in difesa, offre una prestazione di grande sicurezza.

MARTINELLI 5,5. Cuppone tocca a lui, ma in entrambe le occasioni dei gol se lo perde.

DELPUPO (1’ st) 6,5. Segna un gran gol che tiene in bilico la qualificazione.

CERRETTI 5,5. Manovra sulla fascia destra ma è poco preciso nell’impostazione AMBROSINI (17’ st) 6. Con il suo ingresso crea scompiglio a sinistra.

GUIDI 6,5. Preciso e attento, blocca Aloi e nella ripresa Accorrnero.

IGNACCHITI 6.

Non solo tiene a bada Tunjov ma si concede anche qualche conclusione.

PERRETTA 6. Si muove bene come al solito.

BENEDETTI 6. Parte da mezzala, finisce in mediana e se la cava comunque.

LOMBARDI (30’ st) 6. In campo per la (tentata) rimonta finale.

IANESI 6,5. Innesca l’azione dello 0-1 ma nel finale spreca la palla del clamoroso 2-3.

SELLERI 5,5. Entra nell’azione del vantaggio, ma per il resto si vede poco.

GANZ (17’ st) 6. Fa movimento là davanti con buoni tocchi di prima.

All. CANZI 7. Venire qui in uno stadio da Serie A e far tremare il Pescara non è roba da poco. Applausi s.l.