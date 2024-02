Le pagelle. Lamesta punge, Langella ispirato

Colombi 6. Solo Mazia nel finale lo punzecchia. Non gli fa nemmeno il solletico, però.

Tofanari 6. Torna titolare dopo mesi e, senza strafare, fa le cose giuste.

Pietrangeli 5,5. Una leggerezza sul gol del pari di Carpani. Un eccesso di sicurezza in una gara per il resto top.

Gigli 6. Un guaio muscolare lo costringe ad alzare bandiera bianca dopo 35 minuti (35’ st Gorelli 6. Tutto il resto tocca a lui. Lotta contro una Recanate se che poi non fa troppa paura).

Quacquarelli 6. La partenza è più che incoraggiante. Si propone con insistenza, almeno fino a quando il suo ex compagno Lipari non inizia a fargli vedere i sorci verdi (1’ st Semeraro 6. C’è da tenere la barra dritta e non si concede distrazioni).

Megalaitis 6. Parola d’ordine quantità e lui è nel suo.

Langella 6,5. Quando si accende i compagni lo baciano in fronte. Non sempre lo fa.

Garetto 7. Stacco deciso per prendersi il primo gol in biancorosso. In una gara dove può spingersi in avanti.

Lamesta 7. Non segna. A volte è più il fumo dell’arrosto. Ma quando è la fine, è sempre lui a tenere impegnata mezza difesa avversaria.

Morra 7,5. Sonnecchia per un po’. Poi bastano due palloni buoni per trasformare una serata ’morbidina’ in eccezionale (nella foto).

Malagrida 7. Parte a mille, si spegne e poi segna il gol più importante. Quello che a fine primo tempo riporta il Rimini avanti e fa capire alla Recanatese chi comanda.