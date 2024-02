LE PAGELLE. L’autore del gol e altri quattro sono i migliori

CHIORRA: 6. Inoperoso nel primo tempo, devia da terra la punizione di Volpicelli; nulla può sul colpo di testa ravvicinato di Ingrosso.

SABBIONE: 6,5. Decisamente in palla. Pericoloso in attacco, quando sfiora il gol, costringendo Tonti alla deviazione in angolo. In una seconda circostanza svirgola il pallone da buona posizione.

TIRITIELLO: 6,5. Nel finale fa il centravanti aggiunto e, da terra, sfrutta un cross di Guadagni e salva la Lucchese da una immeritata sconfitta.

BENASSAI: 6. Fa il suo con calma e precisione, provando anche ad assecondare l’azione dei centrocampisti.

QUIRINI: 6,5. Molto bene nel primo tempo, quando difende ed attacca sulla fascia. Sfiora anche il gol arrivando a rimorchio su un tiro-cross di Disanto. Rimedia Tonti. TUMBARELLO: 6,5. In mezzo al campo si fa sentire, anche se è meno arrembante di altre volte.

CANGIANIELLO: 6. Prestazione positiva, senza sbavature.

VISCONTI: 6. Affonda poco sull’out di sinistra, ma è sempre nel vivo del gioco.

RIZZO PINNA: 6. Non riesce a superare in dribbling il suo diretto avversario. E’ marcatissimo e non trova spazio per le conclusioni.

MAGNAGHI: 6. Fa bene la sponda e prova anche il tiro da fuori. E’ sicuramente in fase di crescita sul piano dinamico.

DISANTO: 6,5. Ha qualche efficace accelerazione dal fondo e mette palloni invitanti a centro area. Può essere ancora più graffiante.

RUSSO: sv. Rileva Magnaghi, ma è poco servito in profondità.

GUADAGNI: sv. Suo il cross dalla trequarti in pieno recupero, sul quale il… "centravanti" Tiritiello realizza il gol del pari.

