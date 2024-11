Le pagelle. Lepri ingenuo. Malagrida fa cambiare marcia

Vitali 6,5. Gara piuttosto impegnativa quella del suo debutto in biancorosso. Mette insieme una buona dose di parate, alcune anche non facili facili.

Cinquegrano 7. Prima lo sfiora, poi lo realizza il gol che mette le cose a posto e ’allunga la vita’ al Rimini. In una gara nella quale mette in mostra anche una certa e insolita solidità difensiva.

Bellodi 6,5. Non sbaglia praticamente nulla e quando può si sgancia dalla difesa per diventare pericolosissimo anche davanti al numero uno del Vicenza.

Gorelli 6. Meno puntuale rispetto ai compagni di difesa, ma ugualmente efficace. Anche quando deve sfoderare la sua parlantina con il direttore di gara.

Lepri 5. Pesa quello sgambetto su Zamparo piuttosto ingenuo e punito severamente dal direttore di gara. (1’ st Longobardi 6,5. Diligente come sempre, in qualsiasi posizione Buscè decida di schierarlo. Non si tira indietro).

Falbo 6,5. Gioca tanti palloni, alcuni telecomandati altri deciamente meno Con qualche incertezza in più quando deve contenere gli avversari, tra salvataggi provvidenziali ed errori banali.

Lombardi 5,5. Fatica a trovare lo spunto giusto per essere da buon supporto per i compagni che viaggiano all’attacco. (30’ st Megelaitis 6. Serve la sua sostanza e lui come d’abitudine, ci mette anche qualcosa di più).

Fiorini 5,5. Fatica a trovare i tempi giusti in quei primi 45 minuti nei quali si viaggia a ritmi blandi. (1’ st Langella 6,5. Ordina le cose in mezzo al campo ’rompendo’ e indicando la via ai compagni. Senza lampi, ma con sostanza).

Garetto 6. Tanto lavoro dietro alle quinte. Che non è esattamente quello che gli si chiede nel primo tempo, ma che nella ripresa divena più che utile.

Parigi 6,5. Gara generosissima. Soprattutto nel primo tempo quando nella sua zona arriva poco o nulla. Poi quando il Rmini sale di tono ha più di un’occasione. Va solo vicino al gol. (13’ pts Cernigoi 7. Non sarà stato il primo pallone toccato, ma poco ci manca. Entra, segna e regala al Rimini i quarti di Coppa Italia).

Accursi 5,5. Fatica a trovare spazi tra le maglie dei difensori veneti. (1’ st Malagrida 7. E’ lui l’uomo che rimette in carreggiata il Rimini. Ha il dribbling facile, è capace di sfiancare i difensori veneti).