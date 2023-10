Le pagelle. Marangon ci prova fino alla fine. Angeli ok, Mobilio può far meglio

BALDUCCI 5 Pesa tantissimo l’erroraccio sul calcio di punizione che regala l’1-0 al Forlì. STICKLER 6 Prende coraggio con il passare dei minuti, anche se dalla sua ha un bruttissimo cliente come Barbatosta. ANGELI 7 Molto bene in marcatura ed è lui che apre la rimonta dei biancazzurri con un gran gol di testa.

MONTICONE 6,5 Fa la sua onesta partita chiudendo i varchi e concedendo.

CASUCCI 5,5 Non brilla e la punizione sciagurata del primo gol parte da una sua palla gestita malissimo al limite dell’area. Dal 24’ LAMBIASE 6 Entra bene in partita e fa quel che deve.

CELA 6,5 Cresce con la squadra nella ripresa. Primo tempo da dimenticare, ma poi cerca di farsi perdonare in ogni modo.

GEMIGNANI 5,5 Qualche palla persa di troppo.

TROVADE 6 Si vede poco ma non fa errori. Dal 74’ TEDESCO 6 Ci mette la consueta grinta.

ADDIEGO MOBILIO 5,5 Ha poco tempo per mettersi in mostra, non è la sua giornata migliore. Dal 24’ D’AGOSTINO 6 Alterna cose buone a cose meno buone, ma si impegna.

GORI 7 Per il gol del pari decisivo nel recupero. Prima si era visto fin troppo poco.

MARANGON 6,5 Almeno ci prova. Quasi sempre con spunti individuali. E’ l’unico a fare superiorità numerica nell’uno contro uno. Dall’82’ LIMBERTI s.v.

ALL. NOVELLI 6 Regalare un tempo e poi rimediare non è il miglior viatico per una squadra che vuol lottare ai piani alti. Bene la voglia di crederci e la grinta dimostrate.