Le pagelle. Morosi con personalità. Bene Boccardi. Giusti è incolpevole, Candido fa il suo. L’arbitro Radovanovic è in giornata no Analisi dettagliata delle prestazioni individuali dei giocatori e dell'allenatore durante la partita, con valutazioni e considerazioni sulle azioni chiave. Critica all'arbitro per la gestione non ottimale della partita.