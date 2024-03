Le pagelle. Naufragio generale: difesa molle, attacco spento. Mezz’ora per Merlonghi, unico sufficiente

Pezzolato 5: un buon intervento in avvio, che pare tenere in corsa i suoi, ma poi anche lui piomba nel grigiore generale della squadra. Pure per il portierone, quindi, una giornata da dimenticare.

Pecci 5: soffre la pressione sulla propria zona del campo, commettendo alcune leggerezze e costringendo il tecnico alla sostituzione (dal 15’st Merlonghi 6: il bomber fa in tempo a farsi notare per alcune importanti giocate che lo confermano come ottimo giocatore, ma non riesce a incidere nel mezzo dell’affanno della squadra ).

Maggioli 5: stavolta non riesce a lasciare la sua impronta e finisce pure per infortunarsi. Non era la sua giornata (dal 32’ st Crociati sv: ha cercato di metterci l’anima, ma è tutto inutile),

Tafa 5: prestazione incolore, senza mai farsi sentire in una contesa che diventa impari.

Visani 5: non entra mai in partita (dal 5’ st Graziani 5: innesto vano; commette diverse disattenzioni e solo in alcune situazioni riesce a cavarsela).

Lolli 5: qualche buona giocata alternata ad alcuni errori piuttosto evidenti.

Ballardini 5: mai in partita nemmeno lui. Niente riesce a fare per evitare il grigiore della squadra romagnola (dal 30’st Rosso sv: troppo poco e troppo tardi in campo per essere giudicato, ma non si vede nemmeno).

Prestianni 5,5: un buon inizio, con un paio di intuizioni, ma poi anche alcuni errori e l’uscita per infortunio (dal 32’ pt Casadio 5: non è facile per lui entrare in partita con la squadra in difficoltà, ma troppe pure le sue distrazioni).

Bonandi 5: cerca con impegno di trovare un poi di efficacia e continuità, ma anche per lui è difficile trovare spazi e viene risucchiato nel vortice dell’inesistenza di gruppo.

Babbi 5: cercato con qualche giocata di creare pericoli alla porta avversaria, ma questa volta si rivela alla fine dei conti impalpabile.

Greselin 5: qualche ingenuità di troppo e mai veramente incisivo, a differenza del solito, ma almeno sul piano dell’impegno non si è tirato indietro. Ha la colpa comunque di aver fallito l’occasione del pari: il match sarebbe cambiato?