Le pagelle Ottima prestazione della compagine azzurra in tutti i reparti. Bene Schiavi nell’inedito ruolo di trequartista. Cicconi incontenibile corre veloce come un treno

BLEVE 6,5. Compie la sua “solita“ parata di qualità nel contesto di una gara che per il resto lo vede poco o nulla impegnato.

COPPOLARO 6,5. Partita attenta contro degli avanti eugubini davvero temibili.

ILLANES 7. Si fa trovare pronto sull’errore del portiere. Al di là del gol è ottima la sua marcatura su Udoh.

IMPERIALE 7. Partita sontuosa. Annulla un brutto cliente come Spina inducendone la sostituzione. Sempre efficace anche nelle sovrapposizioni.

ZANON 7. Cresce in intraprendenza alla distanza. Nel primo tempo ottima assistenza per Panico mentre nella ripresa è incontenibile la discesa con tanto di "cioccolatino" finale non scartato da Cerretelli. Dall’89’ DI GENNARO n.g.

DELLA LATTA 6. Alterna buone giocate ad alcuni pericolosi errori in uscita. Calabro lo sostituisce dopo poco più di un’ora di gioco dato che il giocatore oltre che visibilmente stanco era anche ammonito. Dal 66’ CERRETELLI 6. Entra con la "garra" giusta in partita ma fallisce un raddoppio facile facile.

CAPEZZI 6,5. Alla sua prima da titolare dimostra tutta la sua sagacia ed esperienza.

SCHIAVI 7. Schierato in una posizione più avanzata da trequartista si conferma un autentico tuttofare. Riesce a disimpegnarsi bene, con le sue caratteristiche, anche in quel ruolo fornendo nel finale il passaggio per il raddoppio di Capello.

CICCONI 7,5. Incontenibile. Quando parte come un treno con la sua classe e la sua velocità diventa imprendibile. Il raddoppio nasce da una sua fantastica cavalcata ma anche nel primo ci ha messo il suo zampino.

PANICO 7. Prestazione di grande spessore alle quali ci ha abituato da tempo. Bravissimo nel ricucire il gioco e nel pungere in avanti. Dall’89’ GIANNETTI n.g.

FINOTTO 5. Il nuovo acquisto in posizione più avanzata non ripete la bella prova di Chiavari. Sbaglia diversi appoggi e non funge da punto di riferimento offensivo. Dal 45’ CAPELLO 7. Entra nella ripresa dimostrando che con lui davanti è tutta un’altra musica. Lo certifica col gol.

ALL. CALABRO 7,5. Impressionante il suo impatto sulla panchina gialloazzurra.

Nella foto, Manuel Cicconi

Gianluca Bondielli