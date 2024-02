Le pagelle. Ottimo esordio di Laverone. Angeli attento, bene D’Agostino

RICCO 6 Praticamente mai impegnato. Ordinaria amministrazione con qualche brivido di troppo in uscita.

LAVERONE 6,5 Si vede che il piede è di altra categoria. Ottimo esordio in biancazzurro, anche in fase difensiva.

ANGELI 7 Sempre attento. Un muro invalicabile per tutti gli attaccanti ospiti.

MONTICONE 6,5 Attento e preciso quando deve raddoppiare e chiudere gli spazi. Gara senza fronzoli, di sostanza.

BONETTI 6,5 Preciso e puntuale in fase difensiva. Si sgancia poco, ma è anche normale per non sbilanciare la squadra.

SADEK 6 Tanta corsa e tanta grinta in mezzo al campo.

GEMIGNANI 6,5 Parte bene, poi cala leggermente quando inizia ad andare in debito di ossigeno. Meno compassato del solito. Dall’ 80’ DIANA s.v.

D’AGOSTINO 7 Nel primo tempo è il più brillante per distacco nel reparto offensivo biancazzurro. Poi cala. Dal 66’ TROVADE s.v.

GORI 6 Lotta su tutti i palloni. Gli manca ancora un po’ di qualità nelle giocate. Dall’ 85’ BIGONZONI s.v.

LIMBERTI 6 Tanta corsa, a volte senza controllo. Gli manca la giusta gestione della sua velocità. Dal 66’ STICKLER 6 Entra e non demerita.

MOREO 6 Gioca poco e si vede poco. Dal 34’ SANTARPIA 6,5 Fa la cosa determinante. Mantiene freddezza sul calcio di rigore che regala tre punti al Prato.

ALL. RIDOLFI 6 Per il bel gioco possiamo attendere. Oggi contava vincere. Però che fatica.