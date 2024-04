Le pagelle. Pegollo pareggia, ma non basta. Meucci: prova monumentale Nella partita, alcuni giocatori hanno ottenuto valutazioni diverse per le loro performance. Tognarelli si distingue nonostante le condizioni fisiche, mentre altri come Gabrielli e Bucchioni hanno avuto un impatto limitato. Pegollo si è distinto per il gol segnato, mentre Flores Heatley ha contribuito con un assist.