Le pagelle. Prova incolore. L’autore del fallo e Disanto i peggiori

CHIORRA: 5,5. Sul calcio di rigore può fare poco o niente. Non sempre è sicuro nelle uscite e nei rinvii.

SABBIONE: 5,5. Fatica un po’ troppo a tenere sotto controllo gli avversari. Deve uscire per un problema fisico.

TIRITIELLO: 6. Il capitano rimedia anche l’ammonizione e fa quello che può, ma le partite da vincere erano altre.

BENASSAI: 6. Anche lui cerca di fare quello che può contro la forza degli attaccanti avversari.

QUIRINI: 5,5. Non sempre è lucido come in altre occasioni. Peccato, perché non riesce a trovare la porta quando ha la palla giusta.

TUMBARELLO: 6. Perde palla in un contrasto, ma riesce, comunque, a giocare una partita tutto sommato sufficiente.

GUCHER: 5,5. Prova la conclusione da fuori, ma non centra la porta. E’ costretto ad uscire ad inizio ripresa per un problema fisico.

ASTROLOGO: 5. Non incide nel gioco. Commette diversi errori e perde troppe palle. E si trova sulla traiettoria sbagliata sul colpo di testa di Della Latta che provoca il calcio di rigore.

VISCONTI: 6. La sua è una prestazione sufficiente, considerando anche che era reduce da un lungo infortunio.

RIZZO PINNA: 6. Prova fino alla fine a cercare il gol. L’unica vera e propria occasione della Lucchese arriva dai suoi piedi.

YEBOAH: 5,5. Prova a lottare, ma la difesa gialloblu lo "ingabbia" bene e gli concede niente.

DISANTO: 5. Prende il posto di Gucher senza incidere. Dopo il fischio finale rimedia il cartellino rosso per proteste.

FAZZI, FEDATO e CANGIANIELLO: sv. Non riescono a dare la svolta giusta, ma la partita da vincere non era certamente questa, al di là dell’orgoglio.

Al. Lomb.