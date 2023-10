Le pagelle. Regia fluida di Lollo. Molto bene Cristiani

SIENA

GIUSTI 6 Giornata di relax.

MOROSI 6,5 Buona spinta.

PAGANI Sv

BIANCON 7 Secondo gol consecutivo per il centrale che ne sfiora un altro nella ripresa.

ACHY Sv

CAVALLARI 6,5 Prestazione pulita e ordinata.

BERTELLI 6,5 Sfiora il gol su punizione.

BIANCHI 6,5 Mezzora di qualità prima dello stop che lo costringe al cambio.

CANDIDO 7 Esordio con rete finale.

LOLLO 7 Regia fluida per il mediano che eredita la fascia.

CRISTIANI 7 Grande prova fatta di corsa e inserimenti.

MUSAJ Sv

MASINI 7 Sblocca la gara con un tempismo perfetto.

GRANADO 6,5 Bel gol da uomo d’area.

RAVANELLI 6 Esordio stagionale per il figlio d’arte.

GALLIGANI 6,5 Ha all’attivo l’assist per il 2-0.

ALLENATORE VORIA 7 Prima panchina da ‘titolare’ in una giornata che nasce bene e prosegue meglio.

ASTA TAVERNE

ANSELMI 4 Determinante l’errore che gli costa il rosso e mette fine alla gara.

SERI 5 Galligani è un problema. Ma non solo per lui, per altro giovanissimo.

FINESCHI 5,5 Tiene finché può nel match complicato.

DI RENZONE 5,5 Vedi sopra.

MAGGINI 5 Fa ciò che può con i mezzi che ha.

CAPPELLI 5 Con l’inferiorità numerica, è sostituito.

CECCATELLI 5 Non demerita particolarmente.

MORASCA 5 Difficile il confronto con Lollo, ma ha personalità.

MAZZA G. 5 Entra quando non c’è più partita.

MAZZA L. 4,5 Doppio giallo a quel punto evitabile.

JRAD 6 Forse il migliore dei suoi.

CURCIO Sv

DOKA BJ. 5 Era lo spauracchio visti il precedente di Sinalunga ma non si vede.

DOKA BR. Sv

FONTANI Sv La sua gara dura 14 minuti e non certo per colpa sua.

CICALI 5,5 Subisce tre gol ma non ha colpe.

ALLENATORE BARTOLI 5 Prepara bene la partita ma il piano tattico salta.

g.d.l.