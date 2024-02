LE PAGELLE. Rizzo Pinna su tutti. Bene anche Disanto. Incertezze in difesa

CHIORRA: 5,5. Sul gol di Dalmonte qualche colpa ce l’ha, visto che il rasoterra del giocatore estense arriva sul suo palo.

SABBIONE: 5,5. Nel primo tempo soffre molto. Da un suo intervento arriva la rimessa laterale che propizia il gol del pareggio spallino. E’ bravo, invece, a dare fastidio a Rabbi che poteva segnare il gol del raddoppio.

GUCHER: 7. In difesa, come sempre, è preciso e sicuro. Bella realizzazione del suo secondo gol in rossonero: un bel destro imprendibile che si insacca alle spalle di Alfonso.

TIRITIELLO: 6. Si vede che il capitano, a giocare a sinistra, soffre; ma, nonostante tutto, riesce a giocare in scioltezza e a spazzare via quando serve.

QUIRINI: 6. Svolge il suo lavoro, senza grandi sbavature e spinge molto sulla sua corsia.

TUMBARELLO: 6,5. Lotta molto in mezzo al campo e prova spesso a dare le giuste strattonate per scuotere la squadra. Da un suo lancio arriva il gol del raddoppio di Rizzo Pinna.

CANGIANIELLO: 6. A centrocampo prova a giocare e ad intercettare palloni avversari.

VISCONTI: 6,5. Sfrutta molto la sua corsia, ma deve fare i conti con una difesa estense molto attenta.

RIZZO PINNA: 7. E’ sempre più l’uomo che trascina questa squadra. Quando lui si illumina, sono problemi per gli avversari. Realizza il suo ottavo gol in campionato, sfruttando un’uscita a vuoto del portiere biancoceleste.

YEBOAH: 5,5. Nel primo tempo non ha palloni giocabili e soffre un po’ troppo. Nella ripresa, con una "sassata", scheggia la traversa.

DISANTO: 6,5. Ci prova subito nel primo tempo a cercare il suo primo gol in rossonero, ma la palla termina di poco a lato.

MAGNAGHI, RUSSO, ALAGNA, FAZZI: sv. Danno il loro contributo alla vittoria rossonera.

Al. Lomb.