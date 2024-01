LE PAGELLE. Rizzo Pinna su tutti. Bene anche Yeboah insieme a Chiorra

CHIORRA: 7. Salva il risultato sullo 0 a 0 nell’occasione capitata a Melchiorri e, da lì, arriva la svolta della partita.

TIRITIELLO: 6,5. Sicuro e preciso negli anticipi. Il capitano riesce a dare la giusta sicurezza, come sempre, in difesa.

GUCHER: 6,5. Torna a fare il difensore per emergenza. Non tradisce le aspettative.

FAZZI: 6. Rimedia un doppio cartellino giallo, ingenuo per un giocatore come lui. Per il resto ha giocato una buona partita.

QUIRINI: 6,5. Dalla sua fascia arriva il cross del gol del vantaggio di Rizzo Pinna. Peccato, perché avrebbe meritato la rete sullo 0 a 0.

TUMBARELLO: 6,5. Ci prova anche lui a cercare il gol e non lo trova per la sfortuna. In mezzo al campo è sempre sicuro e preciso.

CANGIANIELLO: 6,5. Lotta tanto ed è bravo a rompere il gioco degli avversari. Rimedia diversi falli interessanti e, come sempre, non si tira indietro quando c’è da lottare.

VISCONTI: 6,5. Gioca una buona gara senza sbavature. La prima occasione del match per la Lucchese porta la sua firma.

GUADAGNI: 6,5. Contro la sua ex compagine fa un buona partita al servizio di tutta la squadra.

YEBOAH: 7. Parte un po’ sotto tono; poi, alla lunga, viene fuori. Da lui arriva il passaggio per il secondo.

RIZZO PINNA: 8. E’ il giocatore più in forma di questa Lucchese. Lotta su ogni pallone e dai suoi piedi arrivano due perle. Per poco non segna anche il terzo gol. Se cala lui, è buio per la squadra.

DJIBRIL e ALAGNA: sv. Entrano quando i giochi sono fatti e provano, come sempre, a dare il loro contributo.

Al. Lomb.