Le pagelle. Saporetti recordman, Sall quello dei gol pesanti

VITI 8. Due parate monumentali su Akammadu e Gozzerini quando ancora il Certaldo ci crede per festeggiare la terza promozione in C di fila (dopo San Donato Tavarnelle e Arezzo). Come Lorenzi, anche lui con il preparatore Luca Malaguti è cresciuto a vista d’occhio.

TCHEUNA 7. Forza fisica dirompente, viaggia che è un piacere.

ROSSINI 7. Deve superarsi per ’tenere’ sul bisonte Akammadu, che non passa. (44’st Zucchini sv).

CALANCA 7. Bellissimo duello con un signor attaccante come Gozzerini, poi diventa regista aggiunto e con Mandelli detta i tempi del trionfo.

CECOTTI 7. Torna titolare e non tradisce a sinistra dove Beccucci viaggia a vuoto.

ROSSI 8. L’uomo della provvidenza con la rete che sblocca subito la gara e il tris nell’unico momento delicato del match. Nel 2024 con il suo rientro il Carpi ha trovato un leader. (44’st Bouhali sv).

MANDELLI 7. L’ha voluta giocare a tutti i costi nonostante il vistoso problema alla coscia. Va vicino al gol due volte, poi innesca da campione il 2-0 di Sall.

LARHRIB 7. Ci mette un po’ a prendere la posizione da mezz’ala, poi piazza un paio di sgasate che mandano il Certaldo in tilt. L’assist per il 3-1 di Rossi vale oro. (13’st Gerbino 6,5. Entra quando la gara va congelata).

CORTESI 7. La solita immensa giocata uno contro uno sulla riga di fondo vale il cross per l’1-0 di Rossi, il palo gli nega la gioia del gol. (18’st Beretta 6,5. Un paio di piazzati alla sua maniera).

SAPORETTI 7,5. Che cosa scrivere per l’uomo dei record? Per la prima promozione in carriera si ricama sulla maglia 22 reti, col titolo di miglior bomber dei 9 gironi di D e di miglior giocatore della storia del Carpi per reti segnate in una stagione. Altro? SALL 7,5. Il ritornello è sempre lo steso: Papi fa solo gol pesanti. Il 2-0 in riparte proprio al 45’ è una mazzata per il Certaldo, per lui sono 11 in una stagione da favola. (45’st Arrondini 6,5. Dentro e subito in gol, come nelle favole più belle).

Davide Setti