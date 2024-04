LE PAGELLE. Soltanto Yeboah sopra la sufficienza. Coletta una garanzia

COLETTA: 6. Poche le occasioni in cui è chiamato in causa. Il capitano rossonero, come sempre, è un’autentica garanzia per questa squadra ed ogni volta che è chiamato in causa lo dimostra.

QUIRINI: 6. Gioca una partita senza grandi sbavature. Spinge in avanti, ma non riesce a creare cross importanti.

FAZZI: 6. E’ chiamato a fare il centrale di difesa, un ruolo non suo, ma sbaglia niente.

DE MARIA: 6. Torna titolare dopo diverse partite e qualche problema fisico. Anche lui, come il resto della squadra, dà il suo contributo.

ALAGNA: 6. Prova a farsi vedere spesso in avanti e a mettere al centro traversoni per gli attaccanti rossoneri.

CANGIANIELLO: 6. Nonostante la sua giovane età, prende in mano il centrocampo della Pantera e riesce a gestirlo benino.

ASTROLOGO: 6. Anche lui, come il suo compagno di squadra, gioca una partita onesta. Nel mezzo recupera tanti palloni interessanti.

VISCONTI: 6. Prova a farsi vedere spesso in avanti e conquista qualche punizione interessante.

GUADAGNI: 6-. Cerca il gol, ma non è molto incisivo. Viene arginato dalla difesa di casa che gli concede pochi spazi.

YEBOAH: 6,5. Lotta tantissimo ed ha due ottime occasioni, sulle quali il portiere Perucchini si deve superare. Il migliore in campo per i rossoneri.

RUSSO: 6-. Sbaglia un gol davanti al portiere, bravo, però, a dirgli di no. In altre due occasioni prova a portare in vantaggio la sua squadra.

PEROTTA, LEONE e NDIAYE: sv. Entrano nel finale con Leone e Ndiaye che debuttano tra i professionisti e lo fanno senza paura.

Al. Lomb.