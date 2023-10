Le pagelle. Stickler e Angeli, poche sbavature Mobilio malino, Limberti ci prova

BALDUCCI 5,5 Non ha colpe particolari. Forse, poteva rimanere in piedi e provare ad accompagnare verso l’esterno Akammadu invece di tentare l’uscita bassa che ha causato il penalty. Ma dal divano siamo tutti bravi.

STICKLER 6 qualche buona discesa sulla corsia di competenza e attento in fase difensiva. Dall’82’ LAMBIASE s.v.

ANGELI 6 Mai in difficoltà, così come tutto il pacchetto arretrato. Nel finale tutto il Prato si sbilancia troppo.

MONTICONE 6 Anche lui in occasione del rigore era probabilmente fuori posizione.

CASUCCI 6 Meno ficcante quando spinge. Presenza assicurata da metà campo in avanti.

CELA 5,5 Doveva forse essere la partita in cui esaltare la sua fisicità. Ci è riuscito poco.

GEMIGNANI 5,5 Sta trovando personalità ma era un po’ sottotono.

TROVADE 5 Ci prova. Senza buona mira. In mediana è il più leggero. Dal 76’ D’AGOSTINO 5,5 Qualche occasione nel finale, non concretizzata.

MOBILIO 5 A corrente troppo alternata.

TEDESCO 5,5 Pochi palloni buoni. Fa la guerra coi difensori avversari, ma poi è difficile essere lucidi. Dal 65’ MARANGON 6 Due guizzi e due punizioni calciate malissimo. Ha la sfortuna che dalla seconda arriva il rigore per il Certaldo.

LIMBERTI 5,5 Ci prova ma non è la partita migliore per partire dal primo minuto. Dal 65’ GORI 6 La grinta non manca.

ALLENATORE: NOVELLI. 6 La squadra tiene in mano il gioco. Ma nel calcio se non segni è difficile far punti.