Le pagelle. Tcheuna mette il turbo. Zucchini spegne Babbi

VITI 6. Impossibile arrivare sul destro a giro di Greselin, attento nella gestione, l’unica altra parata su Tafa nel finale.

TCHEUNA 7,5. Il turbo reattore bolognese fa danni a destra con una ripresa da martello pneumatico. Alla quinta palla rubata in uscita innesca l’azione dell’1-1 di Sall, spinge fino alla fine. La sensazione è che possa continuare a correre ininterrottamente fino a luglio.

CALANCA 8. Se fra qualche settimana saremo qui a raccontare del ritorno in Lega Pro del Carpi, il suo gol al 90’ sarà stata la pietra miliare. Prende un giallo che non lo condiziona e fa spesso il regista aggiunto, con la perla finale. Era in diffida, ma uno dei gialli lo ha preso nella gara cancellata con la Pistoiese, la società ha chiesto in Lnd se la squalifica è confermata.

ZUCCHINI 7. Doma con i centimetri e la qualità il pericoloso Babbi, giustiziere del Carpi all’andata.

VERZA 6. Deve adattarsi a sinistra e da quella parte Masini e Merlonghi gli fanno fare gli straordinari. Sfiora il gol di testa, poi da una sua palla non controllata bene nasce la rete di Greselin. (16’st Cecotti 6,5. Dolorante alla schiena, entra con il piglio giusto).

FORAPANI 6,5. Solita gara di muscoli e chilometri, ha un paio di palloni invitanti ma calcia alto. (22’st Beretta 7. Eccola la firma di ’Bobby-gol’, con un corner tagliato coi giri giusti sulla testa di Calanca. Prima aveva sfiorato il bersaglio su punizione).

MANDELLI 6,5. Tanti palloni giocati e anche qualche errore, ma non smette mai di creare. ROSSI 6,5. Aiuto costante all’azione offensiva, ormai è una certezza.

CORTESI 6. Il Forlì sa che da lui può arrivare il lampo e lo raddoppi sempre e comunque. (8’st Larhrib 6,5. Solito ingresso da ’spaccagare’, semina il panico a sinistra).

SAPORETTI 6,5. Il gol lo segnerebbe con una semi rovesciata da campione, ma la bandierina (sbagliando) glielo toglie. La mira non è dei giorni migliori, ma fa tante corse per la squadra. (46’st Frison sv).

ARRONDINI 6. Tiene impegnato la difesa forlivese ma non riesce a calciare in porta (1’st Sall 7,5. Sempre e comunque l’uomo dei gol nelle gare che valgono doppio. Colpisce con un destro velenoso e tocca quota 10 reti, il coronamento di una ripresa ad altissima intensità).

Davide Setti