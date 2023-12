LE PAGELLE. Tumbarello il migliore. Bene anche Gucher e il match-winner

CHIORRA 6: Il portiere rossonero è quasi sempre inoperoso, perché l’Ancona crea veramente poco.

TIRITIELLO: sv. Gioca solo 14’ il capitano; poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare.

GUCHER: 6,5. Sembra che il ruolo di difensore centrale sia il suo ruolo naturale. Sicuro e preciso nelle chiusure e negli anticipi. Viene espulso nel finale, con un cartellino, forse, troppo severo.

BENASSAI: 6,5. Bello il suo sinistro rasoterra che viene, poi, ribattuto in rete da Yeboah. In difesa svolge il suo lavoro regolarmente.

QUIRINI: 6. Fa avanti e indietro sulla sua corsia, mettendo al centro dei buoni cross.

TUMBARELLO: 7. Rimedia tanti falli e, per poco, non segna il gol del raddoppio, ma il suo destro finisce di pochissimo a lato. Peccato, perché, per quello che sta facendo vedere il centrocampista siciliano, lo meriterebbe. CANGIANIELLO: 6. Nel mezzo al campo recupera tanti palloni ed intercetta il gioco avversario. Anche lui prova a cercare il gol, ma non centra la porta. VISCONTI: 6. Svolge il suo lavoro, senza, però, pungere come dovrebbe.

RUSSO: 6,5. Soprattutto nel primo tempo, in almeno tre occasioni, prova tiri che, però, non entrano nella porta difesa da Perucchini. E’ un giocatore che cerca sempre la conclusione.

YEBOAH: 6,5. Debutta dal primo minuto in campionato e, nel secondo tempo, caparbiamente trova il gol, il secondo in stagione, dopo quello messo a segno in Coppa Italia contro l’Avellino.

RIZZO PINNA: 6. Il numero sette rossonero si danna l’anima, ma non è brillante, come siamo abituati a vedere.

MERLETTI: 6. Entra in partita nel migliore dei modi ed in difesa è preciso.

ALAGNA, DJIBRIL, SUEVA: Entrano quando i giochi sono fatti.

Al. Lomb.