LE PAGELLE. Tumbarello insieme ai tre realizzatori su tutti, bene in tanti

CHIORRA: 6,5. La punizione di Di Paola gli piega le mani. Prima è bravo ad alzare sopra la traversa una punizione pericolosa calciata da Peixoto.

QUIRINI: 6,5. Spinge come sempre molto e prova ad incunearsi nella difesa biancorossa. Rimedia anche diversi falli a favore.

TIRITIELLO: 7. Bene in fase difensiva, ma, soprattutto, quando va in avanti. Nel primo tempo cerca il gol di testa; nella ripresa lascia partire un destro rasoterra imprendibile per Neri.

BENASSAI: 6,5. Ci prende gusto anche lui ad andare spesso in avanti. Per quanto riguarda la difesa è sempre molto attento.

SABBIONE: 6,5. Gioca una partita di sostanza, concedendo niente agli avversari.

TUMBARELLO: 7. Come sempre recupera un’infinità di palloni in mezzo al campo e mette al centro dei bei passaggi filtranti.

CANGIANIELLO: 6,5. Gioca nel ruolo che è di Gucher e lo fa in modo ordinato e preciso. Anche lui ha una buona occasione nel primo tempo, ma la difesa marchigiana spazza.

ASTROLOGO: 6. Anche lui, come i suoi compagni, gioca una buona partita di sostanza.

GUADAGNI: 6,5. Lotta molto e si incunea spesso nell’area di rigore avversaria, cercando di saltare l’uomo.

YEBOAH: 7. Spreca in malo modo una bella occasione nel primo tempo. Poi prova a riscattarsi e ci riesce, segnando la terza rete. Anche lui lotta tantissimo facendo a spallate con i difensori avversari.

RIZZO PINNA: 7. Ormai di lui si è scritto già tutto. Sta giocando una stagione straordinaria, con un grande rendimento, condito da undici gol in campionato. Risolve anche questa volta.

RUSSO, ALAGNA, MAGNAGHI: Entrano per far tirare il fiato ai compagni di squadra, con Russo che serve a Yeboah l’assist per il terzo gol.

Al. Lomb.