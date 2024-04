Le pagelle verdazzurre. Si salvano davvero in pochi. Mannucci la fa grossa sul 2-0

LAGOMARSINI 6,5 Primo tempo senza dover fare parate. Nel secondo incassa il 1° gol senza colpe mentre sul 2° andrebbe “decifrato“ il malinteso con Mannucci. In ogni caso compie 2 interventi super: da campione quello con mano di richiamo sul destro aperto di Vitiello destinato all’incrocio, efficace quello in opposizione corporea a DiPaola.

SALERNO 5,5 Spinge poco stavolta e i suoi cross mancano. Purro gli salta sopra a metà primo tempo... ma per sua fortuna sbaglia mira di testa.

MANNUCCI 4,5 Nervoso già dal primo tempo, quando “investe“ Mazzolli e becca il giusto giallo (... rischiando di più se non fosse per il tempestivo intervento autoritario dell’arbitro). Poi la combina grossa sul raddoppio ospite: una frittata che costerà carissima.

COLY 5,5 Si aiuta con il fisico ma soffre anche lui nella “ballerina“ difesa seravezzina.

IVANI 5,5 Sballottato prima a sinistra e poi a destra, va male. Ultimamente ha perso la sua costanza di rendimento.

PUTZOLU 5,5 Abbassato nella coppia mediana fa più fatica. Viene rialzato in trequarti ma non incide. Di lui si ricorda solo la sponda aerea per Mugelli al 30’. Opacizzato.

GRANAIOLA 5,5 Il capitano fa il suo... ma la partita il Seravezza la perde lì nel mezzo, dov’è in inferiorità...e dove Mazzolli-Camilli dettan legge.

BRUGOGNONE 6 Tra i pochi a salvarsi perché è apparso fra i più pimpanti e intraprendenti dell’attacco. Infatti per come stava giocando non andava sostituito. Spreca un’occasione a inizio ripresa facendosi recuperare da Martino. (dal 57’ Sforzi 5,5 Ingresso che non dà vitamina al centrocampo come ci si attendeva)

MUGELLI 6 Nel primo tempo è il più pericoloso del Seravezza con due occasioni (di piede e di testa) in cui è Pacini a negargli il gol. (dal 64’ Delorie 6 Entra non benissimo e viene spesso ripreso da Benedetti per palle non date... però alla fine chiama Pacini ad un’altra paratona e poi segna lui il bel gol al volo, dopo respinta da corner, che avrebbe potuto riaprire il match se solo ci fosse stato più tempo)

CAMARLINGHI 5,5 Il gol che gli manca (da tutto il girone di ritorno) sta pesando sul suo rendimento. Si accende solo a sprazzi. È impreciso al tiro.

BENEDETTI 6 Servito poco e male. Allora prova a mettersi in proprio. Gioca bene per la squadra, con sponde argute.