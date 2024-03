Le pagelle. Verza prima salva poi è fra i marcatori

LORENZI 6. L’unico brivido della giornata se lo regala con un dribbling avventato coi piedi su Alessandrini. Nessuna parata per il terzo clean sheet di fila. VERZA 7. Salva sulla linea l’unica palla gol bolognese nel primo tempo, perfetto nell’inserimento di testa al 94’ che chiude i conti col terzo gol stagionale.

ROSSINI 6. Una sola sbavatura gli costa il giallo nella ripresa, Alessandrini non la prende mai.

CALANCA 6. Muro adattato attaccante rimane sempre lontano, sbriga bene l’ordinaria amministrazione. (43’st Zucchini sv).

CECOTTI 6. Lucido nei (rari) momento in cui il Mezzolara scende dalla sua parte, dal suo piede parte la prima palla gol per Forapani.

BERETTA 5,5. Non riesce ad accendersi alla prima da titolare, la sua gara dura solo 45’. (1’st Rossi 7. Altro buon ingresso dopo quello col Ravenna, condito da quel gol che aspettava da un anno e mezzo, con un tocco sottoporta da attaccante. Sfiora anche il bis). MANDELLI 7. Ci vogliono 60’ per trovare un po’ di spazio nel traffico di una mediana super intasata, ma col sinistro fa quello che vuole, come nella serpentina da cui nasce il raddoppio di Saporetti.

FORAPANI 6,5. Sempre nel vivo del gioco, anche se un po’ impreciso come nelle due occasioni che fallisce prima di inventare la rifinitura di testa per l’1-0 di Rossi.

CORTESI 5,5. Landi e il raddoppio sistematico dei suoi ex compagni gli tolgono lucidità. (16’st Larhrib 7,5. L’uomo della provvidenza con un impatto devastante dalla panchina. Entra al 51’ e dopo 7’ dà il via all’1-0 con una giocata sontuosa a sinistra, Malagoli coi pugni gli nega il gol, ma per il Mezzolara è imprendibile).

SAPORETTI 7. Ventesimo rintocco stagionale col solito mancino impalcabile, dopo aver fatto tremare la traversa di testa. Implacabile (43’st Gerbino sv).

SALL 6. Tanto lavoro, ma non calcia mai in porta. (27’st Arrondini 6,5. Entra subito forte e serve l’assist per il tris di Verza).

Davide Setti