LE pagelle. Verza srpinta,. Larhrib danza

LORENZI 6. Attento sulla stilettata di Cocuzza, non avrebbe potuto nulla su Spera. Ripresa da spettatore.

VERZA 7 (in foto). È tornato il turbo a destra, dopo un mese a riprendersi dai postumi dell’infortunio. Primo tempo di contenimento, nella ripresa un paio di anticipi perfetti .

ROSSINI 7. Cocuzza riserva a lui e Calanca il trattamento completo, gomiti e manate in faccia, ma non si scompone.

CALANCA 6,5. Guida con attenzione, rischia qualche giocata nel fango, poi nella ripresa sale in cattedra.

CECOTTI 6. Spera gli concede meno spazio del dovuto, ma non sbaglia nulla. Ammonito, salterà la Pistoiese. (44’st Tcheuna sv). BOUHALI 6,5. Fa sempre tutto con ordine, ci prova anche due volte nel primo tempo calciando alto, poi nella ripresa di testa domina la contraerea e al 95’ manda in porta Saporetti. (50’st Laamane sv).

MANDELLI 7. Fa il rinforzo alla difesa e il play offensivo aggiunto con la stessa precisione, l’uomo in più nelle due fasi.

D’ORSI 7,5. Altra gara immensa, solo che stavolta oltre alla fatica entra diretto nel tabellino con un gol (in foto) e un assist da incorniciare, sfiorando anche il clamoroso 3-0 in ’biciletta’. (41’st Zucchini sv)

LARHRIB 7. Danza sul fango come la Fracci alla Scala, prezioso in ripiegamento, innesca con una volata la rete dell’1-0. (37’st Ofoasi sv).

SALL 6,5. Spesso da solo fra i due centrali. (30’st Arrondini 6. Entra bene e meriterebbe il gol, ma viene murato sulla linea).

SAPORETTI 7,5. Sembra che non si veda per 45’, poi eccolo sfornare l’assist per D’Orsi, presentarsi puntuale sul primo palo per il bis e sfiorare altri due gol, con palo.

Davide Setti