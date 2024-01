LE PAGELLE. Visconti e Guadagni sono i migliori. Gucher "stecca»

CHIORRA: 6. Non è chiamato quasi mai a fare parate salva-risultato. Svolge un lavoro di ordinaria ammistrazione ed in occasione del gol non può fare niente.

TIRITIELLO: 6. Come sempre molto attento, prova di testa a cercare il gol, ma non ci riesce. Sul gol-vittoria del Gubbio non può fare niente.

GUCHER: 6-. Svolge il suo compito senza strafare ed in occasione della rete si perde l’uomo, anche se, fino ad allora, non aveva fatto male.

BENASSAI: 6. Torna a giocare dopo il problema muscolare senza sbavature.

QUIRINI: 6. Cerca di "sfondare" dalla sua corsia e prova a mettere al centro cross interessanti.

TUMBARELLO: 6. Rimedia diversi falli interessanti. Non riesce a concludere a rete, perché la difesa di casa si chiude bene.

CANGIANIELLO: 6. Cerca di arginare il gioco in mezzo al campo. Prova a pareggiare, ma non riesce ad essere preciso.

VISCONTI: 6,5. Uno dei migliori in campo. Lotta tantissimo e si sovrappone in tante occasioni.

GUADAGNI: 6,5. Centra il palo in avvio di ripresa. Peccato, perché poteva essere il gol del vantaggio rossonero. Anche nel primo tempo crea diverse occasioni pericolose. Scheggia la traversa.

YEBOAH: 6. Lotta tanto e prova a girarsi in diverse occasioni palla al piede verso la porta avversaria.

RIZZO PINNA: 6,5. Si impegna tanto ed entra in tutte le azioni pericolose della squadra. In avvio di ripresa calcia una punizione pennellata che costringe Greco a volare a deviare in angolo.

MAGNAGHI e RUSSO: sv. Tentano di dare il proprio contributo.

