Le PAGELLE. Vivoli salva ancora il risultato. Il sacrificio di Ianesi

VIVOLI 7. Altra prestazione salva-risultato. E strepitoso su Udoh nel primo tempo.

ESPECHE 6,5. Partenza più sofferta, poi prende le misure a Di Massimo. MARTINELLI 6. Gli tocca Udoh e per fermarlo si becca anche un giallo dopo appena 16’. CALVANI (18’ st) 6. Si integra subito bene con i compagni della difesa. GUIDI 6,5. A lui tocca lo sgusciante Spina. Ma non si...punge.

PRETATO (33’ st) 6. Dà forze fresche al reparto arretrato.

PERRETTA 6. Gara di contenimento sulla fascia BENEDETTI 6. E’ difficile trovare sbocchi in una partita simile.

LOMBARDI (18’ st) 6. E’ suo l’unico tiro in porta granata.

IGNACCHITI 6,5. Gare del genere aiutano a crescere.

ANGORI 6,5. Tra i più attivi, non si arrende proprio mai.

DELPUPO 6. Prova a sfruttare i varchi che si aprono, ma non è semplice contro la difesa umbra.

CERRETTI (18’ st) 6. Offre un utile contributo alla causa.

IANESI 6. Una gara soprattutto di grande sacrificio.

GANZ 6. Vale lo stesso discorso fatto per Ianesi. PELI (18’ st) 6 Cerca di tenere più alta la squadra. All. CANZI 6. La fase difensiva ha funzionato. Play off sicuri con due turni d’anticipo.

s.l.