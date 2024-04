LE PAGELLE. Zuelli è decisivo. L’ingresso di Finotto cambia il match

BLEVE 7. Una sola parata ma bellissima e preziosa.

ILLANES 6,5. Partita difensivamente di grande sostanza.

DI GENNARO 6. Si perde inizialmente Lamesta poi fa il suo senza problemi.

IMPERIALE 6,5. Impegnato difensivamente si sgancia meno del solito.

GRASSINI 5,5. Rientro tra i titolari non pienamente convincente. Non trova bene i tempi di attacco anche perché dietro deve dare una mano a Illanes per controllare Morra (46’ ZANON 6,5. Entra subito in partita arrivando più volte sul fondo con cross invitanti per i compagni).

CAPEZZI 7. Col passare dei minuti la sua qualità in mezzo al campo viene sempre più fuori.

ZUELLI 8. Sblocca il risultato con un gran gol, sfiora il raddoppio con una conclusione ancora più bella. Smarca Finotto nell’azione che porta al rigore del raddoppio.

CICCONI 7. Torna letale a sinistra con assist a ripetizione. Uno di questi propizia il terzo gol (85’ Giannetti n.g.).

PALMIERI 6. L’altra novità di formazione si piazza sulla parte destra della trequarti mostrando buona mobilità ma trovando pochi spazi liberi (56’ FINOTTO 7. Il suo ingresso è una delle chiavi che cambiano la partita. Si propone con continuità andando più volte vicino al gol e procurandosi il rigore che vale il raddoppio).

PANICO 6. Il solito movimento perenne non accompagnato dalla consueta precisione in fase conclusiva (85’ Belloni n.g.).

CAPELLO 7. Il grande lavoro per la squadra stavolta è coronato anche dal gol su rigore (85’ Morosini n.g.).

ALL. CALABRO 7,5. Si rivede, soprattutto nella ripresa, la sua Carrarese arrembante e inarrestabile.

Gian. Bond.