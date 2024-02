Le parole del vicepresidente etneo Grella. "È dura, ma con dei tifosi così possiamo vincere»

"Sarà una partita non facile perché l’avversario viene da un momento positivo". Alla vigilia della gara con il Rimini in sala stampa non si presenta Cristiano Lucarelli, ma il vice presiente del club etneo Vincenzo Grella. Sintomo, anche questo, di quanto la semifinale di Coppa Italia abbia un peso specifico importante in casa Catania. Grandi investimenti, una proprietà ambiziosa, ma sin qui sul campo, almeno in campionato, la squadra siciliana ha sicuramente deluso le aspettative dei propri tifosi (Di Pasquale e compagni viaggiano al 13esimo posto nel girone C con 34 punti conquistati. Quattro in meno del Rimini). Che stanno perdendo la pazienza, ma non l’entusiasmo a vedere i numeri di questa sera sugli spalti del Massimino. "L’avversario è temibile – dice il vice presidente Grella – ma è una semifinale e giochiamo in casa con lo stadio pieno. Pagherei per essere al posto dei nostri calciatori: hanno una grande fortuna, mettere quella maglia in questo stadio. Non c’è da aggiungere altro. È una partita importante, ma non butterà all’aria il progetto del club". Grella cerca di non caricare di troppe pressioni la squadra, ma è chiaro che i catanesi da questo match di coppa si attendono molto. Come sono chiare le difficoltà del Catania in campionato. Costruito per vincere, e abbondantemente ritoccato (non solo nei numeri, ma anche aprendo il portafogli), al momento non si trova nemmeno in zona playoff. "Il momento è di difficoltà, lo vediamo tutti – dice il numero due del club – e nelle difficoltà bisogna stare uniti e trovare un motivo positivo per andare avanti nel lavoro e verso i propri obiettivi. In questo momento serve una grande forza e una grande passione, come quella dimostrata dalla piazza che ha fatto registrare il sold out una settimana prima della sfida. La passione dei tifosi non viene mai a mancare e, come vicepresidente, sento un peso in più per cercare di mantenere le aspettative e rappresentare la città con orgoglio, coraggio e voglia di fare. Sono contento che il presidente (Rosario Pelligra, ndr) sia presente, so quanto lui ci tiene e quanto soffre la nostra mancanza di risultati, ma non è mai venuto a mancare il suo appoggio e la sua passione per Catania, la sua voglia di arrivare al grande obiettivo che ci siamo posti solo 20 mesi fa".