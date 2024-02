Le parole di Canzi, tecnico avversario. "I biancorossi non sono più quelli dell’andata»

"Il Rimini è un’altra squadra rispetto a quella dell’andata". Avvisa i suoi Massimiliano Canzi (foto). Almeno quelli che hanno ancora negli occhi i quattro gol rifilati ai romagnoli nel girone d’andata, nel primo match di Troise sulla panchina biancorossa. "In quella gara aveva cambiato allenatore la settimana prima della partita con noi – ricorda bene il tecnico del Pontedera – e sicuramente non aveva fatto in tempo a lavorare. Poi il Rimini ha iniziato il suo cammino, un cammino di livello, con una squadra totalmente trasformata grazie al lavoro del tecnico". Se i romagnoli arrivano a questo confronto diretto numero 24 con il poker rifilato alla Recanatese (4-1), i granata si presentano con il doloroso ko casalingo (2-3) contro il Pineto. "La sconfitta di martedì – prosegue Canzi – deve darci ulteriore conferma che dobbiamo fare meglio la fase difensiva, perché nonostante non si sia concesso granché nell’arco della gara, in questa fase ogni volta in cui rischiamo qualcosa prendiamo gol. Quindi dobbiamo essere bravi a stare attenti ai dettagli, a tirare gli episodi dalla nostra parte, e a concedere ancora meno dietro. Se prima concedevamo due occasioni, adesso dobbiamo concederne mezza". Canzi ritrova Lombardi, ex di turno. Ma anche Martinelli, pure lui ex ma di più vecchia data. Non ci sarà, invece, il portiere Ciocci, alle prese con un problema a una spalla. "Quando si perde si tende subito a dire che la formazione è sbagliata – dice Canzi parlando della formazione da schierare oggi contro i biancorossi – Io invece ho una una rosa da gestire e delle scelte da fare, e sono molto contento di doverle fare. Dobbiamo capire che non posso far giocare sempre gli stessi giocatori, altrimenti meriterebbe di scendere in campo una squadra di almeno 15 elementi. Ma non credo che il regolamento me lo consenta, giusto?". Il Pontedera che oggi si presenta in Romagna, in effetti, non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti. Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Pineto, anche nel turno precedente i toscani erano riusciti a mettere in tasca soltanto un punticino nel match contro l’Arezzo, sempre in casa. A Rimini oggi mister Canzi chiede ai suoi di tornare a marciare. Cosa che il Pontedera, dopo un inizio complicato, poi è riuscito a fare alla grande.