Le parole di Colavitto, tecnico avversario. "Attenzione, i biancorossi sono in fiducia»

"Il Rimini è guidato da un bravissimo allenatore che ha fatto, insieme all’area tecnica, un grandissimo lavoro. Sono in fiducia e questo incide tanto in una stagione". Inquadra l’avversario, ma pensa soprattutto al suo Ancona, Gianluca Colavitto. Il tecnico dei marchigiani sa che questo è un momento cruciale della stagione. E sa che la sua squadra non può continuare a perdere altri treni, ora che ha trovato un briciolo di continuità. "I ragazzi meritavano una continuità di risultati – spiega alla vigilia della gara contro il Rimini – che non mi soddisfa pienamente a differenze del percorso sin qui portato avanti che considero positivo. Abbiamo subito delle batoste in alcune gare e sempre pagato a caro prezzo ogni minimo errore. Rimontare il risultato contro squadre in salute come la Carrarese fa aumentare l’autostima. Ma domani (oggi, ndr) è un’altra partita, un altro avversario. Saremo in campo per una gara di una notevole difficoltà: bisogna assolutamente fare i tre punti, ai playoff non ci penso". Colavitto poi entra nelle pieghe del 28esimo turno di campionato. Valutando anche qualche problema di troppo dal punto di vista degli uomini da mandare in campo, tra infortuni e squalifiche. "I ragazzi si allenano con voglia e intensità. Mancheranno gli squalificati, abbiamo qualche problema con Pellizzari e Martina, ma l’organico è completo, dunque faccio pieno affidamento su chi scenderà in campo. Ci sono i sostituti naturali, che non sono sostituti. Agyemang, Marenco, ragazzi che si allenano sempre bene. L’unica cosa che mi aspetto veramente è che i ragazzi capiscano il momento delicato, sicuramente mi daranno certezze". Confermerà la difesa a tre? "Durante la settimana lavoriamo in più situazioni. Ho una squadra recettiva, alla fine quel che conta è l’atteggiamento, il sacrificarsi per il compagno, il voler raggiungere l’obiettivo. Penso comunque di riproporre la difesa a tre". Quindi, il modulo non si tocca, ma certamente cambierà qualche interprete rispetto alle ultime uscite. Considerando che, oltre agli infortunati Pellizzari e Martina, Colavitto dovrà rinunciare anche a Clemente e Paolucci squalificati. Con in più il nuovo arrivo dal mercato degli svincolati, il centrale Pasini, appena diventato biancorosso, ma già nella lista dei convocati.