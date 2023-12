Le parole di Dal Canto. "Biancorossi in salute? Lo siamo anche noi»

"L’avversario è di ottima qualità, perciò sarà una partita difficile". Pensa al buon momento del Rimini, Alessandro Dal Canto. L’allenatore della Carrarese pensa ai romagnoli, ma soprattutto ai suoi che fuori casa, numeri alla mano, sin qui hanno decisamente faticato di più a mettere in tasca punti pesanti. "Difficile anche per questo, perché andiamo fuori casa – sottolinea prima di ritornare sui biancorossi di Troise – Con il nuovo allenatore il Rimini ha trovato la quadra giusta e ha fatto dieci risultati utili consecutivi (tra coppa e campionato, ndr). Noi cercheremo di fare la nostra partita, come sempre secondo le nostre possibilità. Loro sono in salute, ma lo siamo anche noi". Dal Canto poi torna sui suoi e rispetto alle ultime uscite potrebbe non rivedere troppo i propri piani. Anche se non sempre sono arrivati i risultati sperati. ""Non dobbiamo andare a cercare un problema laddove il problema non c’è – ha sentenziato alla vigilia – Quando non si vincono le partite si finisce per dire che manca questa o quella caratteristica, ma squadra ha sempre creato diverse occasioni, subendone poche. Noi giochiamo con questo sistema di gioco che dal mio punto di vista va sfruttato secondo le sue peculiarità così come stiamo facendo, cercando magari di essere più precisi. Non ho mai allenato squadre che in settimana si allenano con questa forza e questa intensità. Se il focus del problema non è tecnico va individuato da altre parti cercando di colmare il gap con qualità che possono essere il carattere, la malizia, il mestiere. Sono cose difficili da individuare e quindi da raddrizzare, ma il margine per farlo c’è sicuramente". Poi l’infermeria, ancora leggermente intasata. "Recuperiamo soltanto Simeri, che ha avuto un problema da nulla. Per altri rientri dovremo aspettare la prossima settimana". E da Rimini per la Carrarese inizia quel tour de force in viaggio nel quale mister Dal Canto si attende risposte. Visto il rendimento esterno più esiguo rispetto a quello casalingo. Come si spiega questa differenza di rendimento? "Con il campo di gioco in primis. È una differenza che c’è stata anche con altri allenatori prima di me quindi significa che il terreno incide. Dobbiamo cercare di equiparare questa differenza fra casa e trasferta perché se è troppo netta rischiamo di mangiarci punti da soli".