Le parole di donadel. "Dovremo essere pronti a sfruttare ogni occasione»

"Ogni squadra in questa categoria è tosta. Non è detto che quando prendi gol significa che la difesa sia scarsa: il Rimini vero probabilmente lo vedremo nelle prossime partite. La reazione sarà la componente che farà la differenza, specialmente in questa partite ad alta tensione. Dovremo essere pronti a sfruttare ogni occasione, cercando di reagire di fronte a qualsiasi situazione che ci si dovesse presentare". Detta la linea Marco Donadel. Oltre a non pensare troppo al Rimini, il tecnico dei dorici non si fascia nemmeno la testa pensando a infortuni e squalifiche (out Barnabà e Peli). "Che non hanno condizionato la preparazione: abbiamo due squalificati, ma per il resto stanno tutti bene. Abbiamo impegni molto ravvicinati, ma la gara di Rimini la prepariamo come fosse una gara singola: pensiamo a una partita per volta".