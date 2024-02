Le parole di Indiani:: "Puniti sull’unica occasione concessa"

È Paolo Indiani il primo tesserato del Cavallino a presentarsi in sala stampa per commentare il pari di Pontedera. "Peccato perchè abbiamo concesso il minimo indispensabile - ha detto il tecnico amaranto - subire gol in questo modo è un grande rammarico. Purtroppo è un periodo così. Sfido chiunque a dire che meritiamo solo due punti per quanto fatto vedere nelle ultime tre partite". E proprio sul periodo della squadra il tecnico aggiunge altre parole. "Aver chiuso il primo tempo senza essere riusciti a segnare nemmeno un gol penso sia indicativo - prosegue Indiani - abbiamo condotto l’incontro per buona parte, soprattutto nel primo tempo. Ripeto, c’è dispiacere al termine di una partita dove abbiamo fatto una grande prova. Al Pontedera faccio i complimenti perchè è una squadra ben organizzata". Poi il tecnico analizza la prova di Damiani e Bianchi guardando alla sfida di martedì a Cesena. "Sono stati bravissimi - sottolinea Indiani - sia Bianchi che Damiani hanno risposto molto bene. Ai giovani va dato tempo e la possibilità di poter anche sbagliare. Il Cesena? Squadra forte, tutti conosciamo il valore, andremo in casa loro per fare la nostra partita".

Contento e al tempo stesso emozionato Montini, il terzino autore del vantaggio. "Sono contento per il gol, arrivato contro una squadra di valore come il Pontedera - ha detto il terzino - ho visto arrivare il pallone verso di me e non ci ho pensato due volte a indirizzarlo nell’angolino".