Le parole di mister Amaolo. "Dobbiamo limare il più possibile gli errori»

"Dobbiamo alzare il livello della prestazione e della concentrazione". Lo dice, a chiare lettere, Daniele Amaolo ai suoi alla vigilia della partita con il Rimini. Ma c’è da scommettere che in settimana il tecnico del Pineto nello spogliatoio, e sul campo di allenamento, lo abbia ripetuto fino allo finimento. Perché la squadra abruzzese, considerata una delle vere rivelazioni del gruppo B nel girone d’andata, oggi sembra aver perso quella brillantezza. Ma soprattutto la fiducia della matricola terribile. Gli abruzzesi non pronunciano la parola vittoria da sei gare nelle quali hanno raccolto soltanto tre punti. Un momento di crisi che, magari, poteva anche essere messo in conto. Ma mister Amaolo conta in un cambio di rotta dei suoi. "Dobbiamo commettere meno errori – dice il tecnico ripensando anche, tra le altre, all’ultima sconfitta contro l’Ancona – Non ce lo possiamo permettere. La squadra in settimana si è allenata bene e i ragazzi hanno capito che è necessario alzare l’asticella. Ogni allenamento vale una partita, lo dico sempre ai ragazzi. Quindi abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti a questa partita". Idee chiare su quel Rimini che in Abruzzo, nei novanta minuti dell’andata, non avrebbe di certo meritato di uscire dal campo a mani vuote. "Già in quella gara il Rimini mi aveva fatto un’ottima impressione – ricorda Amaolo – Adesso hanno messo dentro qualche altro giocatore facendo un mercato importante. Ha fatto una serie di risultati nei quali ha dato continuità e ha raggiunto anche la semifinale di coppa. Il Rimini è una squadra costruita per un campionato di vertice, che non è partita bene, ma che ora sta andando con un buon ritmo". Fotografato l’avversario Amaolo ha le idee piuttosto chiare anche quando si parla dei suoi. "Noi dobbiamo fare una partita attenta e di squadra. Dobbiamo essere compatti e cercare di non subire troppo il gioco degli avversari. Sappiamo che sarà una gara difficile, ma noi dobbiamo ripartire mettendoci le cose giuste per tornare a fare risultato. Sappiamo cose serve e dobbiamo ritrovarlo. Sapevamo che, prima o poi ci sarebbero state delle difficoltà. Noi dovremo essere bravi ad affrontarle senza perdere di vista quello che è sempre stato il nostro obiettivo, da matricola e in un campionato difficilissimo: la salvezza".