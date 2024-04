Le parole di mister Calabro, tecnico avversario. "Cancelliamo subito la sconfitta di Recanati»

"A me interessa che ritorni la Carrarese". I quattro gol incassati sul campo della Recanatese lo scorso turno sono rimasti sullo stomaco ad Antonio Calabro, il tecnico dei toscani che ha stagione in corso ha preso il posto di mister Dal Canto in panchina. Una sconfitta che Capello e compagni hanno cercato di metabolizzare in settimana e che, a sentire il tecnico, fa passare in secondo piano il nome dell’avversaria di turno. "La partita riserverà – dice – come le altre, difficoltà già affrontate ed altre con specificità che lo sviluppo della gara potrà metterci di fronte e che dovremo essere bravi a superare con mentalità ed atteggiamento, come fatto in altre circostanze. Ho la certezza che rientreremo, immediatamente, sintonizzati su questo campionato perché la nostra corsa e attenzione non deve essere rivolta solo al Perugia, ma anche alla situazione degli altri due gironi per cercare di rimanere migliore terza dei tre raggruppamenti". Calabro pensa al terzo posto, quello che la sua Carrarese, insidiata dal Perugia, ha tutta l’intenzione di tenersi stretto. E calcola pensando a quegli spareggi che la squadra squadra ha già abbondantemente in tasca. Non da oggi, ma da mesi. "Quella che abbiamo affrontato è stata una settimana diversa dalle altre precedenti visto e considerato – dice – che siamo incappati in un risultato che ci ha lasciati completamente insoddisfatti. Non vogliamo ripetere più situazioni del genere e recuperare quell’entusiasmo e quelle certezze che caratterizzano la nostra squadra e il nostro lavoro. Certamente, non è cambiata la gestione della settimana, a livello lavorativo e ovviamente ci siamo confrontati su quanto avvenuto, ma ciò avviene sempre e l’interazione tra staff tecnico e i ragazzi è sempre molto attiva. Vogliamo tornare ad affrontare con serenità i prossimi impegni che ci attendono". Calabro dovrà rinunciare a Della Latta fermato per un turno dal giudice sportivo. Per infortunio sono indisponibili Schiavi, Coppolaro e Cerretelli. Dietro, quindi, la coperta è un po’ corta. Anche la mediana è ridotta all’osso. Ci sono soltanto Capezzi e Zuelli abili per il centrocampo a due. Per questo il tecnico potrebbe ritornare a tre inserendo come mezzala Palmieri con lo stesso assetto in pratica che gli ha permesso di battere il Perugia nel finale dell’ultima gara interna.