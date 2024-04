Le parole di mister Gallo, tecnico avversario. "I biancorossi in attacco hanno tanta qualità»

Vuole mettere la parole fine su una stagione complicata la Virtus Entella. E i tre punti in palio oggi al ’Romeo Neri’ fanno gola a mister Fabio Gallo che sulla panchina del club ligure si è seduto in corsa, dopo appena quattro giornate di campionato. Senza però mai riuscire a dare una vera svolta a un’annata che sicuramente ha deluso le attese. Tanto che per l’Entella dell’ex bomber biancorosso Claudio Santini la priorità è stata sempre quella di raggiungere la salvezza. Ora, con 42 punti messi in tasca sin qui, mancano davvero pochi passi all’obiettivo con il quint’ultimo posto, l’ultimo che condannerà ai playout, staccato di quattro lunghezze. "Quella di domani (oggi, ndr) – dice alla vigilia mister Gallo – è una gara difficile con una posta in palio molto alta, dobbiamo dare il massimo perché questi punti sono vitali".

L’Entella si presenta sul sintetico del ’Romeo Neri’ reduce dalla dolorosa sconfitta dello scorso turno in casa della Spal. Un faccia a faccia tra due ambiziose costrette a stringere i denti pur di mantenere la categoria che ha visto la squadra ferrarese prendersi tutto e scavalcare proprio i liguri in classifica. "Dopo domenica c’era molta delusione – non lo nasconde l’allenatore dei liguri – abbiamo commesso errori evitabili. Ci siamo rimessi subito a lavorare, abbiamo parlato tra di noi, vogliamo arrivare pronti per la partita con il Rimini. Dovremo lottare su ogni pallone, avere la voglia di vincere tutti i duelli". Poi Gallo inquadra i biancorossi. "Il Rimini è una squadra fisica con molta qualità davanti – avvisa i suoi difensori il tecnico – In casa sfruttano molto la fase offensiva, gli esterni sono molto abili a creare superiorità numerica. Ci siamo preparati per questo". In tutto il girone di ritorno lontano da casa la Virtus Entella è riuscita a mettere tutto il bottino in tasca in una sola occasione, esattamente alla prima dopo la sosta natalizia sul campo dell’Ancona. Poi nelle otto gare successive solo cinque punti raccolti. Ma anche davanti al pubblico amico la squadra ligure ha viaggiato sempre con il freno a mano tirato riuscendo a prendersi tutto soltanto in due occasioni, nei faccia a faccia con Perugia e Pontedera. All’andata, in Liguria, finì con una vittoria dell’Entella. Un secco 2-0 che interruppe la striscia positiva dei biancorossi.