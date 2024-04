Le parole di mister Stellone. "Partita difficile, i biancorossi sanno fare gol»

Da Banchieri a Stellone. La Vis Pesaro a Rimini questa sera si presenta con un nuovo allenatore. Un cambio di guida tecnica per cercare di invertire la rotta in questo sprint finale della stagione. Perché i nuovi della squadra biancorossa marchigiana sono tutt’altro che incoraggianti. La Vis, con i suoi 33 punti messi insieme in 34 gare, occupa il terz’ultimo posto in classifica, in piena zona playout, anche se con otto punti di vantaggio sulla coppia che staziona all’ultimo posto formata da Olbia e Fermana. A Stellone il compito di invertire la rotta e riportare i marchigiani a quella vittoria che manca da sette turni (un solo punto raccolto). "Sono qui perché è stato il progetto a convincermi – dice Roberto Stellone alla vigilia del derby con il Rimini – Ho preso questa decisione con il massimo dell’entusiasmo. Sappiamo che non è una posizione di classifica in questo momento tranquilla, ma siamo qui per questo, per raggiungere l’obiettivo. Ho visto da parte dei ragazzi grande voglia e grande applicazione. Il tempo a disposizione è poco, ma la grande disponibilità mi fa ben sperare. La squadra a livello fisico sta bene, poi conterà anche la testa e la prova della partita sarà fondamentale".

A Rimini "inizia un mini torneo di quattro partite – dice il neo allenatore della Vis – nel quale chi farà più punti uscirà dalla zona playout. Ma pensiamo a una gara alla volta. Sono curioso di vedere se le prime cose provate in questa settimana saranno messe in campo". Debutto con una gara particolarmente sentita. "In quattro giorni abbiamo dovuto essere concreti al massimo cercando soprattutto di lavorare dal punto di vista dell’organizzazione. Dovremo saper capire i momenti della partita cercando di coprire molto bene il campo. Affrontiamo una squadra di qualità come il Rimini, che nelle ultime gare casalinge è stata capace di segnare tanto dimostrando di saper fare gol. Noi dovremo essere bravi a sacrificarci. Ho visto la gara con l’Olbia e il Rimini mi ha fatto davvero un’ottima impressione. Ripeto, hanno grande qualità. Noi abbiamo voglia di salvarci, loro di raggiungere i playoff. Le motivazioni non mancheranno a nessuno, ma poi ci sarà anche altro e noi dovremo essere bravi e metterci tutto quello che servirà per ottenere punti".