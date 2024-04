Le partite del fine settimana in C, Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Lotta a distanza tra Recanatese e Vis Pesaro Ultimo weekend di partite nei campionati di C, Eccellenza, Promozione e Prima categoria con gli arbitri designati e le classifiche aggiornate. Serie C: Cesena in testa. Eccellenza: Civitanovese al comando. Promozione: Matelica in testa. Prima categoria: Settempeda in testa.