Le ragazze dell’Atletico Viareggio in paradiso. Hanno vinto il campionato e approdano in B

Pare un sogno e invece è pura realtà. Il calcetto in Versilia è proprio una cosa seria e sa mettersi l’abito di gala anche nella sua declinazione al femminile. Dopo il Versilia C5 maschile stavolta l’impresa, di centrare la serie B nazionale, è firmata dalla ragazze dell’Atletico Viareggio. Un’impresa nell’impresa perché la società bianconera aveva in dote tanto entusiasmo - a partire dal capo delegazione e vice presidente Giulia Martelli -, ma non certo una struttura così sviluppata. Un progetto nato nel 2019 che ha letteralmente bruciato le tappe. Nello spareggio di Livorno contro il Firenze, che aveva chiuso la stagione regolare con gli stessi punti in classifica, motivate dalla possibilità di fare la storia, le bianconere hanno messo sotto le avversarie fin da subito portando a casa un 4-2 che vale il campionato nazionale. Giubbolini, doppietta, Lagreca e Marcucci a referto.

Presidente Martelli siete consapevoli dell’impresa che avete compiuto?

“Onestamente no. Avevamo allestito una squadra competitiva ma non pensavamo che sarebbe andata così bene”.

Ed adesso che si fa?

“Adesso ci godiamo il momento. Il campionato nazionale sarà un impegno gravoso per la società e per le ragazze. Prepareremo un business plain e valuteremo. Abbiamo due squadre e 85 tesserati, numeri ridotti, ma allo stesso tempo abbiamo entusiasmo e vogliamo crescere”.

Quanto è felice?

“Tantissimo perché abbiamo riportato a Viareggio il calcio femminile, dove è nato con la federazione italiana. L’aver disputato le partite interne al PalaBarsacchi è stato un

orgoglio”.

Se la super visione è stata dell’avvocato Martelli, in panchina Guido Colonna ha plasmato una squadra fortissima.

Guido che vittoria è stata?

“Meritata. L’anno scorso avevamo perso lo spareggio. Stavolta l’abbiamo vinto. Sono due anni che facciamo imprese”.

Che partita è stata questa finale?

“Siamo scesi in campo con la giusta determinazione e non abbiamo dato mai possibilità alcuna a Firenze di rientrare in partita. Abbiamo dominato”.

Il prossimo sarà un campionato Nazionale, vi spaventa?

“Forse un pochino perché sarà un impegno probante, ma abbiamo entusiasmo”.

La rosa, un mix di qualità. La sicurezza in porta di Giulia Volpe; la tecnica di Elisa Di Nardo, del capitano ‘The Wall’ Marta Lenzi, di Chiara Sandroni, di Arianna Carelli, di Irene Lucarelli, di Isabella Carabba, di Alessandra Fossi e di Claudia Di Martino; le reti di Rachele Giubbolini e Elena Lagreca; l’estro di Isabella Carabba. Ma importante è stato l’apporto anche di Nadia D’Alessandro, Gardenia Dos Santos, Francesca Amabile e di Zeudi Forti.

Serie C1. Continua a vincere, inanellando record, il Versilia C5. Contro La 10 Soccer arriva la 24esima vittoria su 27 partite giocate. Tris di Tintori e singolo di Gambino per il 4-1 finale.

Classifica: Versilia C5 75; Futsal Torrita 63; Monsummano C5 56; San Giovanni C5 53; Città di Massa C5 49; Alberino 46; Sporting Tau Futsal 44; Ibs Le Crete 40; Verag Villaggio C5 30; La 10 Soccer 28; Virtus Calcio Poggibonsi 26; Five to Five 20; Deportivo Chiesanuova 19; Firenze C5 15; Gf Rione C5 12.

Serie C2. Il Massarosa C5 perde 5-3 contro il Margine Coperta e dice addio al sogno playoff.

Sergio Iacopetti