Le ragazze terribili. Lesmo punta al vertice

Domenica pomeriggio contro la Juventus Torino c’è in palio un posto nella semifinale nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. Si gioca a Lesmo alle 15.30 e le ragazze di Ruggeri hanno una nuova opportunità per scrivere un altro capitolo di una stagione già clamorosa. Dopo l’en-plein in campionato (30 partite, 30 vittorie), il successo nella fase regionale della Coppa Italia di categoria a Villa d’Almé contro la Doverese, le brianzole possono entrare a far parte delle migliori quattro d’Italia. Da superare l’ostacolo piemontese nella gara decisiva del triangolare che ha già visto le duellanti eliminare a suon di gol il Genova Calcio, vittorioso nel proprio campionato e in Coppa. Il Lesmo domenica scorsa ha vinto in Liguria 7-1, la Juventus Torino ne ha rifilati 5 alle avversarie.

Si prospetta, numeri alla mano, un match equilibrato con un notevole vantaggio per l’undici di Lesmo che potrà festeggiare anche in caso di pareggio in virtù del +1 nella differenza reti generale. E dire che le cose in Liguria non si erano messe benissimo per il Lesmo che al 45’ andava al riposo sul punteggio di 1-1 e tante occasioni da rete fallite anche per la bravura dell’estremo difensore di casa. Nella ripresa però arriva la pioggia di gol (ben 6 in una frazione di gioco) a cui contribuisce concretamente Elisa Buttò autrice di una tripletta (dopo i 12 gol in campionato). A segno con una doppietta Pirovano-Rotini, reti anche di Invernizzi e Possenti.