Le scelte di Beoni per la sfida decisiva in Valtiberina. Il Montevarchi ci crede. Al Buitoni con 300 tifosi

MONTEVARCHI

Stavolta può essere davvero il match point per mettere in ghiaccio la salvezza e di conseguenza nel derby di oggi alle 15 a Sansepolcro l’Aquila dovrà far tesoro delle parole ripetute a più riprese da Loris Beoni e rilanciate da Federico Conti, il calciatore di maggiore esperienza tra i rossoblù: "Guai a distrarsi". Consapevole di aver intrapreso un confortante percorso di crescita per poter aspirare alla permanenza in D, il Montevarchi sa bene però che al Buitoni si troverà di fronte un avversario deciso a interrompere l’emorragia di risultati e ad agguantare quanto meno i play-out. Oltre alla determinazione dei bianconeri, di fatto all’ultima chiamata, Lischi e soci dovranno adattarsi alle dimensioni del terreno di gioco, in teoria non troppo adatto alle loro caratteristiche, essendo abituati con Beoni a sfruttare l’ampiezza del campo e le fasce. Ci vorrà, dunque, una prova in linea con le tre partite precedenti e soprattutto i valdarnesi avranno l’imperativo di sfruttare meglio le occasioni sotto porta. Sospinti nella gara chiave della stagione dal tifo di un gran numero di sostenitori – si parla almeno di 300 sportivi al seguito – i rossoblù si presenteranno al completo. Recuperato al meglio anche il bomber Priore, in lizza con Rufini per una maglia dall’inizio nella sfida arbitrata da Galiffi di Alghero.

Nella terna spicca l’assistente romana Eleonora Negro, nel giorno in cui in serie A Inter – Torino vedrà la direzione tutta al femminile di Maria Sole Ferrieri Caputi e delle assistenti Di Monte e Trasciatti. Evento che riporta alla mente Montevarchi – Siena del 22 gennaio 2023 quando esordì in Lega Pro, inedito assoluto nel professionismo, una quaterna arbitrale in rosa.

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-3): Dainelli; Lischi, Stefoni, Cellai, Virgillito; Conti, Borgarello, Muscas; Ciofi, Priore, Bontempi. A disposizione: Bianchi; Artini, Francalanci, Keqi, Rufini, Lucatuorto, Quaresima, Pardera, Croci, Boiga, Boncompagni. Allenatore: Beoni.

Giustino Bonci